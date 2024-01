Jannik Sinner prima dell'Australian Open? Eccolo chef con piatto a 3 stelle. Ma anche rockstar e...

Jannik Sinner è pronto per l'Australian Open che inizierà il 14 gennaio (finale domenica 28), ma prima di incrociare le racchette con Djokovic, Alcaraz, Medvedev o chi si troverà sul suo cammino, eccolo protagonista del nuovo spot di Fastweb.

Il tennista italiano, numero 4 del ranking Atp si calerà in una serie di personaggi molto diversi tra di loro, che ogni giorno nella loro quotidianità affrontano sfide altrettanto grandi con passione e determinazione.

«La strada verso il futuro? È fatta di sfide continue quelle di ogni giorno, quelle che ti fanno crescere e quelle grandi come le tue ambizioni». Comincia così lo spot che vede protagonista Jannik Sinner.

Tra la versione astronauta, padre e rock star, il campione azzurro per qualche istante viene mostrato anche in versione chef mentre viene impiatto un piatto a 3 stelle.

Jannik Sinner, lo spot del tennista italiano

La pianificazione dello spot con Jannik Sinner protagonista coinvolgerà la tv lineare, la connected tv, video online e social video in sinergia con una pianificazione digital ad elevata visibilità. La creatività della nuova campagna è firmata da The Bunch. La casa di produzione è Brw Filmland, la regia di Paolo Borgato e la pianificazione di Mindshare. L’animazione è curata da Monkey Talkie. La content factory è di Take. Production Advisory di VA Consulting.