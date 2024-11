Sinner-Fritz senza storia. Medvevev sulla strada di Jannik alle Atp Finals 2024

La semifinale delle Atp Finals 2024 è prenotata, ma non ancora certa per Jannik Sinner dopo la seconda vittoria su due partite nel girone: al successo contro Alex De Minaur (6/3, 6/4) si aggiunge quello contro Taylor Fritz (6/4, 6/4 in un'ora e 40 minuti di gioco).

Ora manca l'ultima sfida, contro il russo Daniil Medvedev (7-7 i confronti diretti, con un parziale di 7-1 per Sinner negli ultimi) per avere la certezza di superare il gruppo e anche in seconda battuta per capire se da primo o secondo (cosa che determinerà l'avversario tra Ruud, Zverev, Alcaraz e Rublev: situazione ancora nebulosa nell'altro girone).

Sinner in semifinale se (e come)... Atp Finals 2024, le combinazioni dopo la vittoria su Fritz

Sinner in semifinale con il primo posto nel girone

Se vince contro Daniil Medvedev

Se vince almeno un set e Fritz batte De Minaur

Sinner in semifinale con il secondo posto nel girone

Se perde 2-0 e De Minaur o Fritz vince 2-1

Se vince un set e De Minaur batte Fritz

Si rischia il conteggio dei game vinti nel girone delle Atp Finals per andare in semifinale

Se perde 2-0 e Fritz vince 2-0