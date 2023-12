"Chi arriva ultimo è un frocio": bufera Jorge Martin, rivale di Pecco Bagnaia

"Chi arriva ultimo è un fr..." in diretta tv: Jorge Martin (foto Lapresse), bufera in MotoGP

Jorge Martin finisce nella bufera per una frase pronunciata in diretta tv nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva spagnola 'El Hormiguero'.

Il vice-campione del mondo della Motogp, titolo conteso fino all'ultima gara a Bagnaia (Pecco 3° anello nel mirino.. Lebron James), parlando della rivalità con gli altri piloti del paddock ha detto: "Con gli altri non intendo essere loro amico, sono miei rivali. Superare Aleix non è la stessa cosa che superare gli altri (Espargaro, pilota dell'Aprilia e amico di Jorge Martin, ndr) non è la stessa cosa che superare gli altri, io ce la metterò tutta. Con tutto il dovuto rispetto, ma in MotoGP chi arriva ultimo è frocio ('Yo quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último')".

Il noto giornalista della MotoGp, Simon Patterson, sui suoi propri profili social ha attaccato il pilota spagnolo della Ducati Pramac: "Sono disgustato nello scoprire che il secondo classificato del campionato MotoGP 2023, Jorge Martín, ritiene opportuno apparire sulla televisione nazionale e scagliare parole omofobe e insulti ".

