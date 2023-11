Bagnaia campione mondiale MotoGp: Pecco 3° anello nel mirino.. Lebron James

Bagnaia campione MotoGp: festeggia in stile Nba: 3 anelli come... Larry Bird. Lebron James nel mirino

Bagnaia (terza) stella MotoGp con un pensiero.. al basket: un pallone da basket dorato sotto braccio e tre anelli d'oro al dito, questo il festeggiamento, in stile Nba, sulla pista 'Ricardo Tormo' di Valencia, per Pecco vincitore del titolo, il suo terzo titolo mondiale in carriera, il secondo consecutivo in MotoGp (oltre a un campionato in Moto 2) e il primo pilota ad aggiudicarsi la doppietta in sella ad una Ducati.

Pecco Bagnaia ha celebrato la sua festa con 3 anelli: facendo dunque un parallelo con la Nba ha raggiunto... Larry Bird che conquistò 3 anelli in carriera con i Boston Celtics. Nel mirino del pilota Ducati ci sono... i 4 di Shaquille O’Neal (3 Lakers, 1 Heat), Steph Curry e LeBron James.

Tornando in MotoGp Bagnaia vede più vicino Jorge Lorenzo che ha vinto 3 titoli in carriera nella massima categoria. Ci proverà l'anno prossimo in una stagione che si annuncia emozionante: Jorge Martin cercherà di prendersi la rivincita, Marc Marquez sogna di tornare protagonista con il suo passaggio in Ducati. Senza dimenticare le ambizioni di Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Enea Bastianini e del rookie Pedro Acosta....

MotoGp: Bagnaia, 'è un sogno, stagione fantastica'

"E' un sogno! Il sabato ci fa penare sempre poi la domenica siamo sempre i più forti. E' stata una stagione bella, Barcellona ha influito un po' troppo. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo anche la gara. E' stata una stagione fantastica e un'emozione incredibile". Queste le parole di Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky, dopo aver bissato il successo mondiale nella MotoGp vincendo anche il Gp di Valencia. "La comunicazione 'Martin out'? Non l'ho vista… Sono stato lì, è stata una scelta giusta. Meglio di così non potevo chiedere".

MotoGp, Bagnaia campione del mondo. Tardozzi (Ducati), 'festa per Pecco, dispiace per Martin, sarà pilota del futuro'

"Dispiace per la caduta di Jorge Martin, sarebbe stato più bello finire la gara con lui in pista. Ha fatto un grande campionato. Faccio i complimenti alla Pramac, Martin è cresciuto molto e sarà uno dei piloti del futuro. Ora festeggiamo Pecco". Lo ha detto Davide Tardozzi, team manager della Ducati ufficiale, a Sky dopo il titolo a Pecco Bagnaia in conseguenza della caduta di Jorge Martin nel Gp di Valencia.

MotoGp: Gp Valencia, Martin esce e Bagnaia è campione mondiale

Pecco Bagnaia è campione del Mondo della MotoGp per la seconda volta consecutiva. Il pilota della Ducati conquista il titolo quando mancano ancora 22 giri dalla fine dle Gp di Valencia, ultimo della stagione, per l'uscita di pista del suo contendente lo spagnolo Jorge Martin che si è scontrato con la Honda di Marc Marquez ed è uscito di scena, lasciando il titolo al pilota italiano.

Jorge Martin e Pecco Bagnaia protagonisti di un grande duello in questa stagione di MotoGp (foto Ipa)



Martin ci ha provato in tutti i modi, aveva tentato di superare Bagnaia nei primi giri era finito fuori pista ed era rientrato, poi il contatto con Marquez che ha avuto la peggio e l'uscita di pista e di scena per la gara e il titolo mondiale. Fuori gioco anche Bezzecchi e Bastianini con Bagnaia che scivola in terza posizione una volta appresa la notizia. Il pilota torinese a questo punto bissa il trionfo iridato del 2022, avendo 14 punti di vantaggio sullo spagnolo, apparso inconsolabile dopo essere tornato ai box.