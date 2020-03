Juve, con Dybala si va verso il rinnovo: gli aggiornamenti

Il campionato è fermo per il coronavirus, ma in casa Juve Fabio Paratici continua a lavorare. Sul suo taccuino, oltre ai giovani del futuro come Sandro Tonali o Federico Chiesa, c'è un appuntamento anche con Jorge Antun, rappresentante della famiglia di Paulo Dybala, per parlare del rinnovo del contratto che alla Joya scade nel 2022. I contatti, iniziati già prima di Natale, proseguono nonostante le difficoltà del Covid-19 che tengono Antun bloccato al momento in Argentina. Così come sta facendo il dg bianconero, in isolamento volontario insieme a tutta la Juventus dopo le positività di Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Come scrive Tuttosport, le possibilità di un rinnovo sono alte perché entrambi lo vogliono. Ma i tempi saranno ancora piuttosto lunghi. E nel frattempo i discorsi proseguono telefonicamente. Il tutto quando solo otto mesi fa Dybala ha rischiato seriamente di lasciare la Juventus, inseguito insistentemente dal Manchester United e dal Tottenham, ma grazie a Sarri è tornato ai suoi livelli con 13 gol e 12 assist tra Serie A e Coppe.

Intanto Dybala si rilassa con la fidanzata

Intanto Dybala sta passando come meglio può la sua quarantena in casa con la sua fidanzata Oriana Sabatini: i due hanno dato spettacolo nel giardino di casa con una gara di palleggi a testa, pubblicata su entrambi i loro profili Instagram. Oltre ad aver deliziato gli altri con esercizi a corpo libero dopo gli esperimenti culinari dei giorni scorsi.