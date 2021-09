Juve-Milan, Maignan contro Rabiot su Instagram: "Che c***o vuoi?"

Juve-Milan, Maignan su Instagram attacca Rabiot, reo di averlo accusato di aver preso il pallone con le mani fuori dall'area. Il centrocampista non risponde

Che Mike Maignan fosse un portiere di personalità si era già capito in questo inizio di campionato e ancor di più in Champions League durante la trasferta di Liverpool, in cui ha parato in rigore a Salah e ha salvato la porta del Milan in altre occasioni. L'estremo difensore francese sembra già aver preso a cuore la maglia rossonera, tanto da difendere a spada tratta il club. Su Instagram nel post partita di Juventus-Milan ha infatti iniziato una piccola polemica con Adrien Rabiot.

Nel secondo tempo Rabiot è lanciato verso la porta del Milan ma Maignan con grande scelta di tempo esce al limite dell'area per raccogliere il pallone con le mani. Il portiere, evidentemente accusato dal centrocampista di essere uscito il confine lecito, ha pubblicato su Instagram un'immagine in cui dimostra di non aver violato alcuna regola accompagnata dalla didascalia: "Rabiot, che c***o vuoi?". La polemica comunque sembra essere morta in serata dato che il giocatore bianconero questa mattina non ha scelto di rispondere alla domanda faziosa di Maignan.