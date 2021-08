Juve, è morto Morini. Addio allo storico stopper degli anni '70

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa a 77 anni di Francesco Morini, lo storico stopper, ex giocatore di Juve e Sampdoria e successivamente dirigente sportivo. Morini venne soprannominato "Morgan" per la sua capacità piratesca di togliere palla agli avversari.

Negli anni '70 formò un duo imbattibile con Gaetano Scirea. Morini era il prototipo del difensore severo e spietato, Scirea era dotato di tempismo e capacità di far ripartire l'azione. Morini diceva: "Ho sempre saputo di avere piedi non raffinatissimi, quindi il mio compito era recuperare la palla e poi appoggiarla al compagno più vicino, spesso era proprio il grande Gaetano che era un difensore con i piedi di un trequartista".

Dopo aver vestito la maglia blucerchiata fra il 1963 e il 1969, vincendo anche un campionato di serie B, Morini è approdato in bianconero dove ha giocato per un decennio fino al 1980 per poi giocare in Canada per una stagione coi Toronto Blizzard. In carriera Morini ha vinto 5 campionati, una Coppa Italia e una Coppa Uefa, per lui anche 11 presenze in Nazionale.