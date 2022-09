Clamoroso: Juve-Salernitana da rigiocare. Danilo Iervolino è d'accordo

Danilo Iervolino: "Siamo pronti a rigiocare Juve-Salernitana"





"Se la Juventus vuole rigiocare la partita dello Stadium, noi siamo pronti a farlo. Gli errori arbitrali offuscano le verità". Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana, commenta in maniera davvero sorprendente le polemiche susseguenti al grave errore del VAR che ha annullato il terzo gol dei bianconeri, nonostante Candreva tenesse in gioco Bonucci.

Il presidente della Salernitana, che è anche editore di "Forbes" e de "L'Espresso" lo ha detto in un'intervista a Radio Kiss Kiss non come provocazione, ma ribadendo, come aveva detto al momento all'acquisto del club, la propria disponibilità a un percorso di riforme che possa migliorare il mondo del calcio. Gli sconcertanti avvenimenti dello Juventus Stadium, con la scoperta che per certe gare ci sono meno telecamere, gettano senza dubbio un'ombra sulla credibilità del campionato.