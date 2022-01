Salernitana, chi è Iervolino. Il nuovo Cairo tra e-university, media e calcio

Arriva Danilo Iervolino, Salernitana salva in extremis

"Inventore" dell'università telematica in Italia, uomo d'affari oculato che negli scorsi mesi (e giorni addirittura) si è reso protagonista di importanti operazioni. A partire dalla cessione del 50% delle azioni al Fondo Cvc per circa un miliardo di euro salvo poi acquistare proprio sul gong della fine del 2021 la maggioranza di Bfc Media, che tra le altre testate detiene anche Forbes Italia. Si chiama Danilo Iervolino e da ieri è anche il "salvatore" della Salernitana, appena acquistata da Claudio Lotito. Grazie al suo intervento il club non verrà escluso dalla Serie A in ottemperanza alla regola sulla doppia proprietà, visto che Lotito controlla anche la Lazio.

Chi è Danilo Iervolino, giovane imprenditore che ha lanciato l'università telematica Pegaso a 28 anni

Iervolino è nato il 2 aprile del 1978 a Palma Campania, in provincia di Napoli, comune di origine dei genitori dove vive ancora oggi. Ha studiato all’Università Parthenope, Economia e Commercio. Nel 2006, a soli 28 anni, fonda l’Università telematica Pegaso, riconosciuta e accreditata dal ministero dell’Istruzione. Una mossa decisiva e azzecatissima. Oggi la sua creatura conta oltre novanta sedi d’esame, 100mila studenti iscritti ed è considerata la migliore università telematica italiana.

Chi è Danilo Iervolino: la cessione del Fondo Cvc e la discesa in campo nell'editoria

Negli scorsi mesi Iervolino ha però scelto di dare una svolta alla sua attività manageriale. Ha prima ceduto il 50% delle azioni di Multiversity, holding cui fanno capo UniPegaso e l’Università Mercatorum, al Fondo Cvc per circa un miliardo di euro. E solo pochi giorni prima dell'acquisto della Salerniata si è gettato a capoitto nell'editoria acquistando il 51% di Bfc Media, gruppo d’informazione specializzato nel personal business. Tra le testate controllate dalla compagnia di cui Iervolino ha appena preso la maggioranza ci sono anche Forbes Italia, Bluerating, Robb Report, Private, Ite, Assett Class, Cosmo, Equos, Bike e Trutto&Turf.

Iervolino segue le orme di Cairo: neo editore e neo proprietario di un club di Serie A

Per acquistare la Salernitana ed entrare anche nel calcio come già prima di lui diversi editori, a partire da Urbano Cairo, Iervolino ha convinto i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli formalizzando un'offerta da 10 milioni di euro con versamento di 500mila euro di caparra. Dopo la comunicazione alla Figc, se non ci saranno contrattempi scatteranno i 45 giorni di proroga per definire l'iter burocratico e completare il passaggio di consegne. "Farò tutto il possibile per cercare di salvare la Salernitana e mantenere la Serie A", ha assicurato Iervolino, "in ogni mio programma ho sempre messo tantissimo entusiasmo, questo avverra' anche nel mio nuovo progetto calcistico. Sono innamorato della città di Salerno, per questo voglio costruire un rapporto osmotico con l'ambiente".

Minaccia invece un ricorso il fondo svizzero "Global Pacific Capital Management doo" che sostiene di essersi visto respingere due offerte per rilevare il club campano: una di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e un'altra di 26 milioni cash.