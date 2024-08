Juventus addio: rescisso il contratto! Calciomercato, un altro bianconero vicinissimo all'addio

Juventus-Kalulu accordo col Milan. Chiesa, Milik e le piste rossonere

Juventus impegnatissima nel calciomercato in queste ore. In entrata si sta lavorando per definire i dettagli del passaggio di Pierre Kalulu dal Milan: prestito oneroso (3/3,5 milioni) con diritto di riscatto (14 mln) più bonus (3 mln) e 10% sulla possibile futura rivendita.

Si è parlato anche di giocatori bianconeri che potrebbero fare il percorso inverso e vestire la maglia rossonera: da Federico Chiesa (suggestione scambio con Saelemaekers, ma l'esterno italiano dovrebbe ridursi l'ingaggio) e Milik (che sarebbe il vice-Morata, ruolo su cui il Diavolo segue da tempo Tammy Abraham della Roma, ma solo se ci saranno le condizioni).

Juve che sembra anche fiduciosa anche per il colpo Teun Koopmeiners dall'Atalanta (50 milioni più 5 di bonus potrebbe portare alla fumata bianca con la Dea, che intanto ha piazzato il colpo a sorpresa: Matteo Brescianini dal Frosinone).

Szczesny-Juventus, rescissione. Poi Monza?

Intanto un giocatore è ai saluti. Si tratta di Wojciech Szczesny. La Juventus per la prossima stagione punta su Michele Di Gregorio (arrivato dal Monza) come titolare: il numero uno polacco (che avrebbe un altro anno di contratto) e il club bianconero stanno defininendo la rescissionne consensuale e, se non ci saranno intoppi, nelle prossime ore dovrebbe essere definito tutto ufficialmente. Poi Szczesny potrà decidere il suo futuro: accettare proposte dall'estero o restare in Italia dove lo corteggia proprio il Monza dopo la cessione di Michele Di Gregorio alla Juve.

Juventus-Rugani verso l'addio

In uscita anche il difensore Daniele Rugani: il centrale classe 1994 ha da giorni un accordo con l'Ajax ma, negli ultimi giorni è emersa per lui una proposta molto interessante dall'Arabia Saudita.