Juventus, Agnelli: "Dimissioni non facili". Bilancio in rosso: meno 238 mln

Juventus: approvato bilancio, in rosso per oltre 238 milioni

L'assemblea degli azionisti della Juventus, riunita all'Allianz Stadium, ha approvato il bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro.

Juventus, Andrea Agnelli: "Lasciare la presidenza non è stata una decisione facile per me. La Juve viene prima di tutto e di tutti"

Andrea Agnelli ha parlato all'assemblea degli azionisti della Juventus, l'ultima con lui presidente della società bianconera. "Lasciare la presidenza non è stata una decisione facile per me, che oltre ad amare la Juve, mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati straordinari di questi anni, in campo e fuori. Ho assunto questa decisione in piena serenità, resto fermamente convinto del buon operato di tutti questi anni, opinione confermata anche nelle ultime settimane dalle analisi di numerosi esperti: Juventus dimostrerà in ogni sede le sue buone e legittime ragioni. Ho ritenuto opportuno fare un passo indietro, per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte e le decisioni che verranno prese da qui in avanti fossero condizionate dal mio coinvolgimento personale. È stato un onore essere presidente della Juventus, che viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine"

Juventus, Della Ragione: “Comunicazione costante e trasparente con autorità di mercato e di vigilanza”

Durante l’assemblea ha parlato anche Massimo Della Ragione, consigliere indipendente della Juventus. "Negli ultimi mesi la Juventus ha dovuto affrontare sfide senza precedenti e c'è stato un canale di comunicazione costante e trasparente con le autorità di mercato e di vigilanza. Il CdA con il costante supporto autorevole di esperti indipendenti, ha analizzato con attenzione i rilievi ricevuti. È stato un lavoro molto impegnativo svolto dal consiglio con la massima professionalità nell'interesse di Juventus e dei suoi azionisti. Tra settembre e dicembre ci siamo riuniti più di dieci volte e di solito le riunioni erano precedute da lavori preparatori, il consiglio ha esaminato numerosi documenti e richiesto pareri a esperti indipendenti, ha ampiamente discusso con il management e ci si è confrontati con gli organi di controllo interni e le autorità di vigilanza. Abbiamo deciso all'unanimità di rivedere alcune stime del progetto di bilancio, sulla base delle osservazioni degli esperti in ottica di accentuata prudenza".

Juventus, cda: Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello... chi sono i 5 nuovi eletti

Gianluca Ferrero, 59 anni - Sarà il presidente della Juventus. Laureato in Economia e Commercio, è commercialista, revisore e consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino. Da sempre assiste diverse società e organizzazioni legate alla famiglia Agnelli. È anche Vicepresidente della Banca del Piemonte e siede nel CDA di Italia Independent Group. Ricopre incarichi anche in molte società tra cui Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, Nuo e Lifenet.

Maurizio Scanavino, 49 anni - E' da poco il direttore generale della Juventus e da 18 gennaio sarà anche amministratore delegato. E' anche l'AD di GEDI, la media company che edita Repubblica, La Stampa, 10 testate locali, Radio Deejay e la piattaforma audio digitale OnePodcast. Ingegnere delle telecomunicazioni, ha partecipato al rilancio del Gruppo Fiat guidato da Sergio Marchionne. Esperto di business in trasformazione, sta realizzando l'evoluzione digitale di GEDI, puntando su nuove tecnologie e acquisizioni mirate.

Fioranna Vittoria Negri 64 anni - Commercialista, revisore e iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano, ha maturato un'esperienza di 35 anni in società di vari settori, quotate e non. E' l'esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi. Svolge incarichi professionali in società quali Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l'Italia.

Diego Pistone, 53 anni - Laureato in Economia e per 48 anni si è dedicato all’area finanza e controllo di molte società sia nazionale che internazionali. Si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat. Dal 2022 è consigliere e cfo di Finde, la società holding del Gruppo Denegri, e membro del cda di Diasorin.

Laura Cappiello - Esperta di diritto e degli organismi di vigilanza. Laureata in giurisprudenza e iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, è Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick. Si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, assistendo società come il Fondo Atlante, Microsoft Corporation, Enel, Enel Green Power e Leonardo.