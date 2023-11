Juventus, Allegri pensa all'addio. Antonio Conte di nuovo mister Juve. Rumors

Juventus-Allegri divorzio a fine stagione? I rumors sull'addio di Max

Massimiliano Allegri sta lavorando benissimo in questo inizio di stagione. La sua Juventus è seconda in classifica in scia all'Inter - sul campo domenica ha dimostrato di essere allo stesso livello dei rivali - ed è squadra granitica, convinta, con una difesa bunker (8 resti subite in 13 partite). A dirla tutta anche lo scorso anno Max fece un capolavoro, quando sul campo portò la squadra alla qualificazione Champions in mezzo a un milione di difficoltà). Epppure non ci sono certezze sul fatto che possa essere l'allenatore della Juve anche nel 2024/2025. Malgrado, tra l'altro, ci sia ancora un anno di contratto.

Mentre a Torino tornano a soffiare rumors su possibile ritorno di Antonio Conte, secondo il Corsport è proprio Allegri che starebbe "meditando un clamoroso addio". Una "separazione che potrebbe consumarsi a giugno"

Juventus-Allegri addio a fine stagione e torna Antonio Conte? I rumors sul cambio di panchina bianconera

E secondo il direttore Ivan Zazzaroni, a Pressing, "che Conte voglia tornare alla Juventus credo lo sappiano anche i muri, che sia quella la sua società di gradimento. Ha rifiutato il Napoli perché ha idee completamente diverse. Per quanto riguarda Allegri, lui vuole andare via a fine stagione"

"Non ci sono le condizioni per rimanere, prenderà i soldi che dovrà prendere e andrà via. E' normale così, lui appartiene a un'altra Juventus che non c'è più. Probabilmente è un po' disorientato da ciò che accade oggi. Se Allegri dovesse arrivare tra le prime quattro o addirittura fare qualcosa di più, credo questo alimenterebbe i rimpianti post. Ma è un problema secondario, vedremo cosa accadrà - le parole di Zazzaroni nel corso del programma Mesiaset - Allegri fatica a ritrovarsi in una Juventus diversa. Poi nel calcio tante cose possono non verificarsi, ma io oggi dovessi scommettere una cifra molto importante lo farei sul suo addio a fine anno. Si dimette? Ci sono tanti modi per andare, ha ancora un anno di contratto".

E, sempre Ivan Zazzaroni, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere che se Allegri restasse alla Juventus oltre il 30 giugno, la Juventus dovrebbe allungargli il contratto in scadenza 12 mesi dopo.

Allegri in Arabia Saudita se lascia la Juventus? L'offerta da mille e una notte per Max

Ma in caso di addio alla Juve, Massimiliano Allegri cosa farebbe? Suonano le sirene arabe per lui. I sauditi "Sono pronti a ricoprirlo d’oro per portarlo a Gedda, dove l’Al-Ittihad di Benzema campione in carica è lontano 13 punti dalla vetta occupata dall’Al-Hilal, oppure all’Al-Nassr di Riyadh per allenare di nuovo Ronaldo, che per lui stravede. Ma Max può anche stare fermo un anno, riflettere e valutare. Ricordando agli altri e a sé stesso che il mondo è cambiato. E con esso il vento".