Juventus, Arrivabene nuovo amministratore delegato. I nodi Dybala-Ronaldo

Juventus, Maurizio Arrivabene nuovo amministratore delegato

Maurizio Arrivabene sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus. Manca solo la nomina ufficiale, ma è questione di giorni. L'ex direttore generale della gestione sportiva e team principal della Ferrari dal 2014 al 2019 fa già parte del consiglio di amministrazione del club bianconero dal 2012, dove ha ricoperto anche, fino al 2015, il ruolo di membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Juventus, Arrivabene affiancherà Cherubini

Maurizio Arrivabene affiancherà Federico Cherubini, promosso a responsabile dell'area sportiva al posto di Fabio Paratici. Nuovo tassello a tinte bianconere nella rivoluzione Juve che ha già visto nei giorni sscorsi gli addii Andrea Pirlo e Paratici e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Juventus, Morata resta: prestito prolungato. Nodo Dybala e Ronaldo

Per quanto riguarda la squadra invece arrivano conferme da Torino sulla volontà di prolungare il prestito di Alvaro Morata per un'altra stagione. L'attaccante spagnolo è nei piani di Allegri e dunque verrà esertitata l'opzione per il rinnovo, versando 10 milioni di euro nella casse dell'Atletico Madrid, club proprietario del cartellino di Morata. Anche Dybala sembra destinato a restare (rumors di mercato parlano di Milan alla finestra): da capire però il nodo contratto della Joya, in scadenza nel 2022. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti con l’agente dell’argentino Jorge Antun. E poi c'è il dubbio legato a Cristiano Ronaldo: resterà per l'ultimo anno di contratto (da circa 30 milioni)? Tra rumors di addio (tra i quali la suggestione legata allo scambio con il Manchester United che vedrebbe il ritorno di Paul Pogba a Torino) e il "se queda" ("Resta") pronunciato da Georgina Rodriguez nelle scorse ore...