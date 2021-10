Juventus, bilancio in profondo rosso. "Fabbisogno immediato di 148 mln"

Juventus, bilancio in profondo rosso. "Fabbisogno di 148 mln"

La Juventus non sta faticando solo in campo, in particolare in campionato, dove a causa di un avvio di stagione complicato è ora costretta ad inseguire Milan e Napoli che le hanno vinte quasi tutte fino a qui. Ma il problema ancora più grande il club bianconero lo ha a livello finanziario. La nota integrativa alla relazione del cda sul bilancio societario lascia poco margine alle interpretazioni. "Si segnala - si legge nella nota pubblicata dal club - che «il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla data dell’Assemblea (del 29 ottobre 2021), determinato includendo anche i debiti non finanziari e senza tener conto dei proventi dell’Aumento di Capitale, è stimato in circa Euro 148 milioni".

"I proventi netti - prosegue la nota - serviranno nel caso «a ridurre l’indebitamento finanziario, rafforzando in tal modo la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo ,a rimborsare debiti e finanziare impegni già assunti. Tra cui, in particolare, le azioni volte al mantenimento della competitività sportiva della Prima Squadra in ambito nazionale ed europeo. In caso di mancata sottoscrizione la Juventus sottolinea tra i rischi la mancata disponibilità di patrimonio in grado di coprire perdite future e quello di compromettere la continuità aziendale del gruppo".