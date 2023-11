Juventus, così John Elkann ha fatto fuori Andrea Agnelli. Segreti di famiglia

Juventus, la vendetta di John su Andrea. Agnelli se n'è accorto quando era ormai troppo tardi

La guerra nella famiglia Agnelli-Elkann non si limita al decennale scontro tra Margherita e figli e nipoti per l'eredità dell'Avvocato, ma ce ne sarebbe anche un'altra che vede coinvolti John Elkann e Andrea Agnelli. Una vicenda legata all'inchiesta sulla Juventus relativa alle plusvalenze, ma che in realtà nasconde motivazioni ancora più grandi. Un libro - si legge su La Verità - svela i segreti di famiglia e fa emergere un aspetto nuovo sulla vicenda Juve, l'inchiesta avrebbe fornito a John l'occasione per estromettere il cugino Andrea non solo dal club bianconero, ma anche dalla gestione di tutte le società, a partire da Stellantis, per arrivare ad Exor, la cassaforte di famiglia. Nel libro "Juventus Segreta", scritto da Gigi Moncalvo, si ripercorrono gli ultimi anni di Andrea Agnelli. Che cosa è scattato in lui in maniera così netta e al tempo tempo inspiegabile da spingerlo a capovolgere ciò che di buono aveva fatto fino ad allora? Dietro a tutto questo ci sarebbe stato un piano segreto orchestrato da John.

Elkann, - prosegue La Verità - dietro il suo volto da bravo ragazzo, nasconde quella che è fondamentale differenza rispetto al cugino reietto: la spietatezza e un cuore di pietra. Perfino donna Allegra Caracciolo, la vedova di Umberto Agnelli, ha implorato più volte John di non infierire sul suo adorato figlio Andrea. Ma è stato tutto inutile: quello non rispondeva, fingeva di concedere la sua benevolenza, abbassava gli occhi e poi "infilava il coltello" ancor più crudelmente. L'era Agnelli è finita grazie a John, lo ha lasciato sbagliare fino a metterlo spalle al muro. La prima vendetta: costringere Andrea alle dimissioni e toglierlo di scena. Non solo dalla Juve, ma anche da board di Exor e da quello di Stellantis. Poi l'altra vendetta: la lettera a Uefa, Real Madrid e Barcellona per uscire dalla Superlega e come se non bastasse ha anche fatto ritirare tutte le azioni legali che Andrea da anni portava avanti contro la Figc e l'Inter, mettendo fino per sempre alla vicenda Calciopoli.