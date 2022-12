Juventus, Del Piero nel CdA bianconero: il presidente Ferrero chiama Alex

Juventus chiama Del Piero: Pinturicchio nel CdA bianconero. Rumors

Ufficialmente la 'nuova Juventus' nascerà il prossimo anno, precisamente il 18 gennaio, mentre le nomine del nuovo CdA sono in via di definizione, la società ripartirà da Alessandro Del Piero, al momento questa è l'idea del prossimo presidente Gianluca Ferrero.



L'ex stella bianconera, secondo la Gazzetta dello Sport e La stampa, è stata contattata direttamente dal presidente Ferrero, che ha proposto ad Alessandro Del Piero, il posto di vice-presidente. Ora, è necessario rimettere in moto la società restituendole credibilità e quella sicurezza mandata in frantumi da un'ichiesta.

La scelta di far tornate Alessandro Del Piero era nell'aria da un po', ma qualcosa lo aveva sempre trattenuto e le ultime vicissitudini hanno solo accelerato i tempi.

E per un Del Piero che potrebbe tornare alla Juventus dopo gli anni da leggendiario capitano bianconero e mille vittorie (dagli scudetti alla Champions fino al Mondiale per Club), c'è un Pavel Nedved che dopo le dimissioni ha già ricevuto un'offerta importante nel mondo del calcio (leggi qui).