Juventus, Haaland rischia di sfuggire: l'idea del Real per prenderlo

Erving Haaland sta stupendo tutti e continua a far lievitare il prezzo del suo cartellino. Il 17enne norvegese del Borussia Dortmund è da tempo sotto osservazione del Real Madrid che non ha alcuna intenzione di aspettare l'estate del 2021 per ingaggiarlo con la clausola da 75 milioni di euro, secondo il quodiano spagnolo di fede 'blanca' As. Proprio per questo Florentino Perez vorrebbe intavolare una trattativa con il club tedesco per portarlo in Spagna, mettendo sul piatto anche il cartellino di Luka Jovic, accostato anche al Napoli. Un fatto che potrebbe togliere speranze alla Juventus, interessata al giovane ma in svantaggio nella corsa all'acquisto. Anche Mino Raiola, agente del giocatore, punta per portarlo in Spagna.

Grandi numeri

Trasferitosi in Germania lo scorso gennaio, il diciannovenne norvegese ha già realizzato dodici gol in undici apparizioni con la maglia giallonera. Seguito dai maggiori club europei, l'ex Salisburgo è finito anche nei radar della Juventus e del Psg, ma Mino Raiola ha raccolto nuovi sondaggi anche in Premier League.