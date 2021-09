Juventus-Milan, Ibrahimovic scalpita per esserci: le condizioni dello svedese

Juventus-Milan, Ibrahimovic rientro: lo svedese punta a tornare arruolabile già domenica sera contro i bianconeri

Zlatan Ibrahimovic ieri sarebbe dovuto essere tra i protagonisti dl ritorno in Champions League del Milan dopo sette lunghi anni di assenza ma ancora una volta il fisico lo ha tradito. Lo svedese non è partito per Liverpool a causa di un dolore al tendine d'Achille della gamba sinistra. "Zlatan ha avuto un'infiammazione, stamattina ci ha provato ma è inutile prendersi rischi in questa fase della stagione", ha detto Pioli nella conferenza pre-partita. Il bomber di Malmoe non ha potuto aiutare i compagni contro i Reds, vittoriosi per 3-2 grazie al gol da fuori Henderson, ma sta facendo di tutto per esserci contro la Juventus domenica 19/9/21 alle 20:45.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Ibrahimovic vorrebbe giocare almeno una piccola parte della sfida con i bianconeri e dare il suo contribuito in un momento molto positivo in campionato (3 vittorie su 3 con 7 gol fatti e 1 subito). La maglia di titolare al centro dell'attacco spetterà quindi a Olivier Giroud, che guarito del Covid-19 è sceso in campo per qualche minuto contro il Liverpool.