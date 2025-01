Juventus-Milan, Muntari, il rigore di De Sciglio e non solo... quante polemiche arbitrali tra Var e Moviola

Juventus-Milan, quante polemiche arbitrali

Juventus-Milan è sfida sentita da sempre: una delle tre gradi classiche della serie A insieme al derby della Madonnina e a Inter-Juve. Inevitabilmente quando due delle 3 grandi sorelle del calcio italiano si incrociano, sale la tensione e, talvolta, si impennano anche le polemiche arbitrali. Vediamo qualche episodio controverso o quantomeno che ha generato polemiche negli ultimi 15 anni.

Milan-Juventus, il gol di Muntari

La madre di tutte le contese tra il Diavolo e la Signora risale al 25 febbraio 2012: 6° giornata del girone di ritorno, si accendono le luci di San Siro e quella sera è chiaro a tutti che sta andando in scena una sfida chiave nella corsa scudetto (poi vinta dalla squadra da Antonio Conte che strappò il tricolore dal petto di Ibrahimovic e compagni). I rossoneri passano in vantaggio con Nocerino dopo 14 minuti e dieci minuti dopo raddoppiano con Sulley Muntari. Anzi no. La palla supera vistosamente la riga di porta, Buffon nel tentativo di pararla la tira fuori come ormai è palesemente dentro, ma l'arbitro e il guardalinee non vedono. Sarebbe stato il 2-0 con il Milan padrone del campo. Invece si resta sul gol di vantaggio dei padroni di casa e nella ripresa la Juve troverà il pareggio con Matri (all'83°). Va detto che pochi minuti prima lo stesso centravanti bianconero si era visto annullare un gol mentre era sul filo del fuorigioco, con le moviole post partita che considerarono regolare la sua posizione.

Juventus-Milan e il 'mani' di De Sciglio

Un altro Juventus-Milan carico di veleno fu quello del 2017: 2-1 per i bianconeri con rigore concesso alla Signora per un mani di Mattia De Sciglio al 97°, poi trasformato da Dybala, che fece infuriare la squadra rossonera. I padroni di casa avevano reclamato nel primo tempo per un contatto in area Zapata-Dybala.

Milan-Juventus, il gol annullato a Pjanic

Sempre nella stagione 2016/17, ma nel girone d'andata il Milan vinse 1-0 con un gran gol di Manuel Locatelli, all'epoca giovanissimo e lanciato in quelle settimane titolare da Vincenzo Montella. La Juventus reclamò in quell'occasione per il gol di Pjanic annullato su punizione per un fuorigioco di Bonucci.

Juventus-Milan, gol di Tevez e la polemiche sulle prospettive

Giallo nel 2015: Juventus-Milan del 7 febbraio finisce 3-1 con una rete di Tevez che sblocca il risultato su cui ci furono proteste per un presunto fuorigioco. Il club rossonero pubblicò un tweet che scatenò il dibattito sulla prospettiva delle immagini tv, ma la rete si dimostrò infine regolare.

Milan-Juventus, il rigore Calabria-Ronaldo

Tensioni anche per un match di Coppa Italia, precisamente il 13 febbraio 2020: il Milan di Pioli conduce 1-0 a San Siro la semifinale d'andata, ma al 90° quando la sfida sembra ormai decisa, Cristiano Ronaldo si inventa una bella rovesciata da posizione defilata: la palla finisce sul braccio largo di Davide Calabria che in quel momento è girato di spalle. Rigore o non rigore? Il Var decide di richiamare l'arbitro e alla fine il penalty viene concesso con CR7 che lo trasforma. Nel match di ritorno all'Allianz Stadium finisce 0-0 e per la regola all'epoca in vigore del gol in trasferta passa il turno la Juventus (poi sconfitta ai rigori dal Napoli di Gattuso).