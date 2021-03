Juventus-Napoli, decisa la data del recupero: 17 marzo 2021

Juventus-Napoli sara' recuperata mercoledi' 17 marzo con inizio alle ore 18.45. La Lega Serie A ha dunque stabilito la data per poter giocare la partita valida per la terza giornata di andata del campionato Serie A e non disputata il 4 ottobre 2020.

Il match non venne dispurato perché l'Asl di Napoli 1 impedì alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis di partire per Torino a causa delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra nei giorni precedenti. La Juventus si presentò regolarmente allo stadio e le venne assegnata la vittoria a tavolino (3-0) dieci giorni dopo, ma il 22 dicembre il Collegio di Garanzia del CONI ribaltò la sentenza, decidendo che la partita avrebbe dovuto essere recuperata. L'eliminazione del Napoli in Europa League contro il Granada ha permesso di trovare finalmente una data per giocare la sfida visto che la Juventus in quella data non avrà impegni europei (il ritorno di Champions League contro il Porto è in programma il 9 marzo).