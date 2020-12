Juventus-Napoli recupero caos: rinviata a data da destinarsi. Ecco perchè

Juventus-Napoli rinviata a data da destinarsi

Juventus e Napoli è rinviata a data da destinarsi. Lo ha spiegato in una nota la Lega di A, prendendo atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha annullato il 3-0 a tavolino nei confronti dei partenopei e ridato il punto di penalizzazione che era stato inflitto alla squadra di Gattuso.

Juventus-Napoli, 13 gennaio il problema Coppa Italia

Il problema ora è: quando verrà recuperata Juventus-Napoli? L'ipotesi di giocare il 13 gennaio al momento è impraticabile. Restano infatti in calendario gli ottavi di finale di Coppa Italia: Napoli-Empoli alle 17.45 e Juventus-Genoa alle 20,45. Non si tocca neppure Juventus-Napoli finale di Supercoppa Italiana che si giocherà il 20 gennaio al Mapei Stadium (a causa dei contratti televisivi per la trasmissione del match all'estero).

Juventus-Napoli a maggio?

Poi riprenderanno Champions ed Europa League dove Juventus e Napoli sono in corsa. E se dovessero proseguire il loro cammino nelle competizioni internazionali, la prima data libera sarebbe a maggio. Ipotesi che non può piacere a Milan, Inter e a tutte le competitor per i primi quattro posti in classifica. Dunque la sensazione è che si cercherà di trovare un buco. Ma non sarà semplice.