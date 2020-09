Bonus bancomat, come prendere il rimborso e a chi spetta, quando e QUANTO

Stando a quanto trapela le intenzioni del governo sono quelle di attivare il bonus bancomat dal prossimo primo dicembre. Un bonus fino a 300 euro all'anno per spese tracciate con carta o bancomat. E' previsto in questo senso un decreto attuativo. Per ora pare che i rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente di chi fa acquisti pagando con carta o bancomat.

La misura ha il chiaro intento di ridurre l’uso del contante e, di conseguenza, contrastare l’evasione fiscale. Come funziona il rimborso? Secondo ItaliaOggi, i rimborsi verranno accreditati su base semestrale direttamente sul conto corrente di chi fa l'acquisto pagando con carta o bancomat. Il bonus dovrebbe ammontare al 10% degli importi spesi con mezzi tracciabili, fino a un tetto massimo di 3.000 euro: se il rimborso verrà erogato ogni sei mesi, la soglia massima sarà 1.500 euro a semestre.

Il rimborso sarà ottenuto sul proprio conto corrente scaricando l’app IO della Pubblica Amministrazione (la stessa con cui si prenota il bonus vacanze: per accedervi è necessario lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica).