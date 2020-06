Cristiano Ronaldo, tacchetti speciali: così CR7 correrà ancora più veloce

Cristiano Ronaldo corre veloce verso il ritorno in campo. Letteralmente. CR7 infatti in questi giorni sta testando dei nuovi tacchetti, che potrebbero dargli uno sprint in più in fase di scatto: si parla di "chiodi" di derivazione rugbistica, che garantirebbero una migliore aderenza al terreno, premessa fondamentale per partire forte e rubare qualche istante fondamentale ai difensori avversari. Insomma, dei tacchetti speciali che permetterebbero a Ronaldo accelerazione, stabilità e comfort, mettendolo nelle migliori condizioni per arrivare ancora più puntuale in zona gol. Da capire se Ronaldo userà la sua nuova 'arma' già nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma all'Allianz Stadium la prossima settimana.

Cristiano Ronaldo, tacchetti per correre più veloce e gli sprint con Francis Obikwelu

L'attaccante della Juventus, da grande perfezionista, non smette mai di cercare soluzioni che lo rendano più competitivo e la velocità è un tema molto caro a Ronaldo, non a caso in alcune occasioni si è allenato con Francis Obikwelu (nigeriano di nascita ma naturalizzato portoghese dal 2001), il detentore del record europeo dei 100 metri (9''86) e argento alle Olimpiadi di Atene 2004: è successo a gennaio a Lisbona e già era capitato la scorsa estate.

Tornando ai tacchetti, in Ligue 1 c'è un precursore che ha attirato l'attenzione di Ronaldo: si tratta dell'attaccante del Montpellier, Andy Delort, che sta battendo questa strada e il 19 febbraio ha stabilito il record di velocità di punta nel campionato francese con 36,8 km/h. E i tifosi della Juventus già sognano pensando a cosa potrebbe fare CR7 quando gli metteranno le... ali ai piedi.