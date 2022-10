Maccabi Haifa-Juventus dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Tv e streaming

Maccabi Haifa-Juventus dove vederla: tv e streaming. Juve in Champions League: news

Maccabi Haifa e Juventus si affrontano per la quarta giornata di Champions League martedì 11 ottobre 2022 allo stadio 'Sammy Hofer' di Haifa (ore 18,45): i bianconeri devono vincere in Israele per salire a quota 6 punti e fare poi la volata per la qualificazione agli ottavi di finale (Psg e Benfica sono a quota 7 e si affrontano a Parigi) nelle ultime giornate del gruppo H. La Juve di Allegri (la cui panchina torna a traballare) deve riscattare la sconfitta di San Siro contro il Milan (Brahim Diaz alla Messa, Vlahovic disatro: qui le pagelle) che l'ha fatta sprofondare a meno dieci dal Napoli capolista. Arbitra l'incontro lo spagnolo Mateu Lahoz. Una settimana fa a Torino aveva vinto la Juve 3-1 con doppietta di Rabiot (doppietta) e gol di Vlahovic. Maccabi Haifa-Juventus dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire il match dei bianconeri e probabili formazioni.

Maccabi Haifa-Juventus tv

Maccabi Haifa-Juventus in tv sarà trasmessa in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), con prepartita a partire dalle ore 18.00

Maccabi Haifa-Juventus streaming

Maccabi Haifa-Juventus sarà visibile in diretta streaming su SkyGo e NOW (servizio live e on demand di Sky), acquistando il pass 'Sport' e su Mediaset Infinity+.

Vlahovic (Lapresse)



Maccabi Haifa-Juventus probabili formazioni

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, recupera Angel Di Maria (assente a San Siro contro il Milan per la squalifica) in appoggio alla coppia d'attacco Vlahovic e Kostic. Dubbio a centrocampo: puntare sui tre Locatelli, Paredes, Rabiot o metterne due e lasciare largo a sinistra Kostic per dare maggiore spinta sulle fasce.

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.