Milan-Juventus dove vederla in tv e streaming: Sky? Dazn? News e formazioni

Milan-Juventus tv e streaming: Dazn? Sky? Dove vederla

Milan-Juventus accende la luci e i riflettori di San Siro: al Meazza sabato 8 ottobre alle 18 va in scena il derby d'Italia (insieme a Inter-Juventus). I rossoneri cercano il rilancio dopo il 3-0 subito contro il Chelsea, i bianconeri provano ad accelerare in campionato dopo un inizio difficile (a -4 dal Milan e -7 dalla coppia di testa Napoli e Atalanta). Milan-Juventus dove vederla: tv e streaming, ecco una guida veloce.

Milan-Juventus dove vederla in tv e streaming

Milan-Juventus in tv e streaming sarà trasmessa su Dazn: il match potrà essere seguito dai tifosi rossoneri, bianconeri e appassionati di calcio tramite smart tv, l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', Milan-Juventus sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Juventus telecronaca e commento tecnico

La telecronaca di Milan-Juventus su Dazn è affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin e gli interventi da bordo campo di Federica Zille e Davide Bernardi.

Milan-Juventus probabili formazioni

Il Milan è in piena emergenza infortuni: Pioli deve rinunciare a Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer e Saelemaekers oltre a Ibrahimovic. La buona notizia da casa rossonere è il rientro di Theo Hernandez che si riprenderà la fascia sinistra. A destra dovrebbe essere riconfermato Dest con Kalulu e Tomori centrali di difesa. In mezzo al campo Tonali e Bennacer con Giroud unica punta e alle sue spalle Krunic, Brahim Diaz (o De Ketelaere) e Rafael Leao. Origi e Rebic dovrebbero partire in panchina, ma possono essere armi importanti e match in corso.

La Juventus non avrà Di Maria (squalificato) e dovrebbe puntare su Paredes a centrocampo al posto di Locatelli. Davanti a Szczesny difesa a tre con Danilo, Bonucci e Bremer. Cuadrado e Kostic gli esterni, con McKennie e Rabiot in mezzo al campo. Davanti Milik punta al recupero dopo il problemino muscolare in coppia con Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.