Senatrice in topless a una riunione su Zoom. Telecamera resta accesa e...

Senatrice in topless a una riunione su Zoom

Senatrice in topless nel corso di una riunione: Martha Lucia Micher, 66enne senatrice messicana, è stata ripresa in topless durante una video riunione su Zoom con altri 14 pari grado della Repubblica federale nordamericana.

Senatrice resta in topless una diretta su Zoom - 'sfortunato incidente'

La senatrice ripresa in topless ha scritto in una lettera online per spiegare l'accaduto: "Si è verificato uno sfortunato incidente durante un incontro virtuale con colleghi sull'attuale situazione economica in Messico e sulle strategie per affrontare la 'nuova normalità' dei prossimi mesi - ha spiegato la senatrice Martha Lucia Micher - In una parte della sessione, senza accorgermene e mentre la webcam del mio computer era accesa, mi sono cambiata mostrando il mio petto nudo. Ho continuato a partecipare alla sessione e grazie a una chiamata dei senatori Alejandro Armenta Mier e Ovidio Peralta Suarez, ho capito il mio errore".

Senatrice in topless su Zoom. La risposta di Martha Lucia Micher alle ironie

Gli stamp del video che vedeva la senatrice rimasta in topless hanno invaso il web e alcuni utenti hanno avuto commenti poco garbati. Lei ha prontamente risposto: "Sono Malu Micher, e non mi vergogno di aver mostrato una parte della mia intimità per caso, perché è esattamente l'idea che una donna sia 'solo il suo corpo' che ha permesso e fomentato l'oggettivazione delle donne contro la quale ho sempre combattuto", ha spiegato la politica messicana, che è anche presidente della Commissione statale per l'uguaglianza di genere.