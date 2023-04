Sporting-Juventus dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Tv e streaming, news

Sporting Lisbona-Juventus dove vederla? TV8, Sky, Dazn? Juve in chiaro?

Sporting Lisbona-Juventus vale la semifinale di Europa League: giovedì 20 aprile 2023 all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona alle 21.00 la squadra bianconera cerca il passaggio del turno dopo la vittoria all'Allianz Stadium per 1-0 nel match d'andata con il gol di Federico Gatti. La squadra portoghese cerca un'altra impresa dopo aver eliminato agli ottavi l'Arsenal, capolista in Premier League. La vincente della sfida affronterà in semifinale una tra Manchester United e Siviglia. Sporting Lisbona-Juventus dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire la sfida dei bianconeri in Europa League.

Sporting Lisbona-Juventus tv

Sporting Lisbona-Juventus in tv sarà trasmessa in diretta su Sky su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Sporting Lisbona-Juventus in chiaro su TV8?

Sporting Lisbona-Juventus in chiaro? Questa volta non è prevista la diretta tv su TV8 (che aveva trasmesso il match d'andata giocato a Torino).

Sporting Lisbona-Juventus tv e streaming Dazn

Sporting-Juventus sarà visibile su DAZN, scaricando la app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Sporting Lisbona-Juventus telecronaca

La telecronaca di Sporting-Juventus, su DAZN, sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Sky racconterà la partita di Europa League con la coppia formata da Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Sporting Lisbona-Juventus probabili formazioni

Allgri ha deciso: Szczesny sarà il portiere titolare nella sfida della Juventus sul campo dello Sporting Lisbona. In difesa gioca Alex Sandro. A centrocampo torna Locatelli con Rabiot e Fagioli. Cuadrado e Kostic sulle fasce.

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Gonçalo Inacio; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri