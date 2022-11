Verona-Juventus dove vederla: Sky o Dazn? Tv e streaming, news

Verona-Juventus dove vederla in tv e streaming

La Juventus alla prova del nove: dopo la bella vittoria sull'Inter nel derby d'Italia (2-0 firmato Rabiot-Fagioli con un super Kostic) i bianconeri vanno a Verona giovedì 10 novembre alle 18,45 nel turno infrasettimanale di serie A (penultimo impegno prima della sosta per i Mondiali 2022 in Qatar, la partita che chiuderà il 2022 sarà a Torino contro la Lazio). Obiettivo vincere e continuare la rincorsa in campionato: il Napoli capolista è lontano 10 punti, ma il secondo posto del Milan è a 4 punti, mentre Lazio e Atalanta ne hanno due in più. Verona-Juventus dove vederla, tv e streaming: guida veloce per seguire il match di serie A.

Verona-Juventus in tv

Verona-Juventus andrà in diretta tv su Sky Sport dalle 18,45: il matrch verrà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K

Verona-Juventus streaming

Verona-Juventus andrà in diretta streaming su Dazn dalle 18,45 di giovedì 10 novembre. Match anche su SkyGo e Now.

Verona-Juventus telecronaca Sky e Dazn

La telecronaca di Verona-Juventus su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini col commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Verona-Juventus probabili formazioni

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare in gran parte la formazione della Juventus che ha battuto l'Inter. Bonucci potrebbe però tornare titolare. A centrocampo confermatissimo Fagioli e davanti Kostic con Di Maria al servizio di Milik. Resta in dubbio Vlahovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Kallon, Verdi; Henry.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.