"La Superlega vuole denunciare la Uefa per le minacce alla Juventus"

Juventus, la Superlega contro la Uefa

La Superlega e l'A22, la società di sviluppo sportivo commerciale che è di fatto il cervello dell'intera operazione, non resteranno inerti e intraprenderanno un'azione legale contro quello che considerano un abuso da parte della Uefa nei confronti di uno dei suoi membri, la Juventus.

Secondo fonti della stessa Superlega, l'organo del calcio europeo avrebbe ordinato al club italiano di abbandonare il progetto sotto "minacce e coercizioni di cui esistono prove inconfutabili e inequivocabili", che saranno presentate davanti al giudice del Tribunale provinciale di Madrid e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue). Lo scrive lo spagnolo AS secondo cui le stesse fonti di A22 avrebbero confermato al giornale che le pressioni esercitate sulla Juventus, minacciata di essere espulsa dalle competizioni europee per tre anni se non avesse abbandonato il progetto della Superlega, sono "inaccettabili".

I club fondatori del progetto - spiegano le fonti - mantengono tutte le tutele legali e le misure di sicurezza che impediscono alla Uefa di prendere provvedimenti nei loro confronti, come multe o espulsioni dalle competizioni europee. Ma secondo le prove in possesso di A22, la Uefa avrebbe ignorato queste misure cautelari ordinate dal tribunale e pertanto "tali prove convincenti" saranno presentate ai tribunali di Madrid. D'altra parte, la Superlega e l'A22 "confidano che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, un'istituzione che merita il massimo rispetto, risolva il procedimento attualmente in corso in modo che i club europei e il calcio in generale possano lavorare in pace e libertà". La sentenza della Cgue sarà vincolante per tutte le parti ed è attesa entro il prossimo autunno.

Superlega, Juventus: "Avviata discussione per eventuale uscita. Dall'Uefa nessuna minaccia"

«Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna, Juventus Football Club SpA informa di aver trasmesso una comunicazione ai due restanti club che, come Juventus, non hanno esercitato il loro ritiro dal Progetto Superlega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club in merito all'eventuale uscita della Juventus dal Progetto Superlega». Lo rende noto la Juventus in un comunicato dopo le indiscrezioni dalla Spagna sull'uscita del club bianconero dal progetto Superlega. «La Società procederà ad ogni comunicazione dovuta ai sensi di legge all'esito delle interlocuzioni e delle valutazioni in merito a quanto sopra, precisando che molte delle versioni ricostruite pubblicate dai media sui contenuti della comunicazione (compreso ogni riferimento a presunte minacce di potenziali sanzioni dalla Uefa) non sono vere. Per maggiori informazioni sul Progetto Superlega si rimanda ai comunicati stampa emessi dalla Società in data 19 aprile e 21 aprile 2021», conclude la nota del club bianconero.