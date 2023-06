Maldini, quell'ultimo incontro coi giocatori del Milan poche ore prima del licenziamento di Cardinale. Retroscena

Maldini, quell'ultimo incontro coi giocatori del Milan poche ore prima del licenziamento di Gerry Cardinale

E' la notte dell'addio di Ibrahimovic al calcio. Milan-Verona si è chiusa da poco (con un 3-1 e doppietta magica di Rafa Leao) e il tifo rossonero è commosso per l'annuncio dato dallo Zlatan ma anche sereno in vista della stagione che verrà vista la Champions conquistata (grazie alla penalizzazione della Juventus) e le voci di mercato che rassicurano sul potenziamento della squadra (da Kamada a Loftus-Cheek per rinforzare il centrocampo). Il sogno è un 2023/2024 di riscossa, magari conquistando la seconda stella (il ventesimo scudetto), riuscendo così a staccare i cugini dell'Inter.

E Peppe Di Stefano - a Calciomercato l'Originale su Sky Sport - ha raccontato un piccolo retroscena su quanto avvenuto in quei momenti - verso mezzanotte/mezzanotte e mezza - nella notte prima della tempesta. Mentre God Zlatan racconta le sue emozioni e i suoi pensieri ai giornalisti in sala stampa (qui il video integrale), in un'altra stanza nella 'pancia di San Siro', Paolo Maldini sta salutanto tutti i giocatori rossoneri che hanno appena chiuso la loro stagione. Li abbraccia uno a uno e li saluta dando loro appuntamento al 10 luglio quando il Milan si dovrà radunare per la nuova stagione.

Nove-dieci ore dopo il faccia a faccia con Gerry Cardinale che segnerà l'esonero di Maldini. Il licenziamento della leggenda rossonera.

E la reazione dei giocatori del Milan a questa rivoluzione voluta da RedBird (con al centro del progetto e della gestione del mercato Furlani, Moncada e "mister Moneyball" Billy Beane: Milan modello Tolosa e mercato con l'algoritmo) sembra essere di smarrimento e vicinanza a Paolo Maldini (e Ricky Massara). Le storie social di senatori dello spogliatoio come Leao, Maignan e Tonali sono abbastanza chiare in tal senso.

Milan, Rafael Leao saluta Maldini: "Persona esemplare con cuore immenso e determinazione senza pari"

"Un grazie non basta. Una persona esemplare con un cuore immenso e una determinazione senza pari. È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te, tutto il meglio per il futuro. Sempre Milan", ha scritto Rafael Leao in un post su Instagram.

Rafael Leao saluta Paolo Maldini (Instagram iamrafaeleao93)



In precedenza sempre Rafael Leao aveva pubblicato una storia in cui si riprendeva in macchina, ascoltando in sottofondo la canzone del rapper statunitense Gunna 'Say no more' (traducibile in italiano con 'Non dico altro...'.). Sul ritornello, mimava il gesto di una bocca cucita guardando verso la camera.

La storia di Rafael Leao che si cuce la bocca (Instagram iamrafaeleao93)



Maignan, "Sempre Milan" con un punto di domanda

La storia di Mike Maignan che spaventa i tifosi del Milan (Instagram magicmikemaignan)



Sandro Tonali e la foto con Paolo Maldini e Ricky Massara





Sandro Tonali saluta Maldini e Massara con questa foto e due cuori (rosso e nero) (Instagram sandrotonali)



Milan, Adli saluta Paolo Maldini