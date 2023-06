Milan calciomercato, addio Maldini cambia tutto. Da Arnautovic a De Ketelaere: strategie e cessioni

Milan: Arnautovic, Kamada e Loftus Cheek, il mercato di Maldini si blocca

Il Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara aveva disegnato già alcune strategie definite sul prossimo calciomercato: bloccato, anche qualcosa in più, Daichi Kamada a parametro zero dall'Eintracht Francoforte per sostituire Brahim Diaz che dovrebbe tornare al Real Madrid per restarci (troppo alto il riscatto a 22 milioni per il numero 10 spagnolo): sul centrocampista giapponese attenzione a un possibile ritorno di fiamma delle squadre che avevano praticamente perso la volata (Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund). Se il nuovo Milan vuole davvero Kamada non potrà perdere troppo tempo. Poi a centrocampo erano mesi che la società rossonera era sulle tracce del centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek (in uscita dai Blues). E per l'attacco il Milan era in fase avanzata con Marko Arnautovic per riempire il vuoto dell'addio di Zlatan Ibrahimovic, ma a questo punto non se ne dovrebbe più fare nulla.

Milan, nodo De Katelaere. Origi, Rebic, Messias possono partire. Il problema delle cessioni

Calano in ottica Milan anche le quotazioni di Domenico Berardi a destra (dove può partire Junior Messias, autore di 6 gol in 36 presenze). E Charles De Ketelaere? Il 21enne belga ha indubbiamente deluso quest'anno: arrivato dal Bruges (aveva segnato 14 gol nella Jupiler League e 18 in stagione) ha faticato a inserirsi in serie A. Non è incedibile e potrebbe anche partire. Il problema sono i 35 milioni con cui è stato pagato un'estate fa. Ovviamente il Milan non può pensare di fare una minusvalenza di mercato. Divok Origi ha deluso le attese: sull'ex attaccante del Liverpool le attenzioni del mercato turco e inglese. In bilico anche Ante Rebic (ma il croato ha ancora due anni di contratto e bisogna trovargli una sistemazione gradita). Insomma, per il club rossonero non si tratta solo di fare la lista di chi può partire, ma bisognerà anche saper vendere. Cosa non facile nel mercato d'oggi anche per il direttore sportivo più scafato e banco di prova subito importante per il team RedBird con Moncada-Furlani al comando.

Milan, Milinovic-Savic-Thuram e le 'sorprese' di Red Bird per il mercato in entrata

Chi può arrivare con il nuovo corso del Milan? E' ancora molto presto per capire, perchè la rivoluzione è stata fatta poche ore fa (tra l'altro manca ancora l'ufficialità dell'addio di Paolo Maldini e Ricky Massara). Il budget, al netto di cessioni, sarà attorno ai 50 milioni (ossia i proventi della Champions). Sicuramente il Diavolo che verrà avrà un nuovo modello di mercato moderno e per certi versi rivoluzionario ('stile Tolosa' con... l'algoritmo a suggerire le strategie (leggi qui) per arrivare anche a giocatori magari meno conosciuti dal grande pubblico).

Però la piazza rossonera è in fermento e qualche risposta dovrà arrivare da RedBird e Cardinale. In più, Stefano Pioli (che, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it ha la fiducia del club e in più, sembra che il tecnico - con un contratto sino al 2025 - sia assolutamente intenzionato a rimanere) ha chiesto rinforzi nelle ultime settimane. Il sogno di arrivare a Sergej Milinovic-Savic (a un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio) non sarà per nulla semplice, ma il Sergente sarebbe un nome in grado di ridare entusiasmo ai tifosi del Milan. Tra i parametri zero, invece, piace Marcus Thuram (ma sono in tanti gi ammiratori del figlio di Lilian), centravanti classe 1997 in uscita dal Borussia Mönchengladbach, a Reiss Nelson, attaccante esterno 1999 dell'Arsenal. Attenzione anche a Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Loïs Openda? L'attaccante belga del Lens avrebbe il profilo giusto per il Milan: giovane (23 anni), talentuoso, reduce da stagioni convincenti in Ligue 1 (21 gol quest'anno) e con tanta 'fame' calcistica. Il prezzo però sale (30 milioni minimo per strapparlo al club francese) e il Lipsia si è mosso con decisione sull'entourage della punta di origini congolesi.

