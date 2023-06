Chi è Geoffrey Moncada, stratega del mercato Milan: l'uomo che scoprì Mbappè

Geoffrey Moncada sarà l'uomo chiave nelle future strategie del Milan dopo l'addio rossonero a Paolo Maldini e Ricky Massara. Il 37enne francese può tranquillamente essere definito il re dello scouting calcistico mondiale. In Francia diventò famoso per aver notato nel 2011 assieme al mentore Marc Westerloppe Kylian Mbappé a 12 anni: in quel periodo il baby talento giocava ne Bondy e venne così preso dal Monaco (che anni dopo lo rivenderà a 180 milioni di euro dal Psg). Nel club del Principato Moncada muove i primi importanti passi nel mondo del calcio, scalando le gerarchie e diventando capo scouting a soli 29 anni.

Moncada al Milan: da Kalulu a Theo Hernandez e Maignan, il lavoro a stretto contatto con Maldini-Massara

Poi, nel dicembre 2018 passa al Milan targato Elliott e diventa capo dell'area scouting. In questi anni ha lavorato a stretto contatto con il duo Maldini-Massara e nei successi rossoneri certamente ha grandi meriti anche Moncada che ha continuato a cercare, visionare e suggerire giocatori. Un lavoro di squadra che portato grandi risultati. Di esempi ce ne sono tanti.



Ad esempio, Pierre Kalulu, difensore pagato 1,29 milioni di euro al Lione 'B' nell'estate 2020 quando aveva 20 anni, oggi è una delle colonne nella difesa rossonera ed è stimato 35 milioni di euro dal portale specializzato Transfermarkt. Su Theo Hernandez, Moncada tempo fa ricordò al podcast 'Prolongation: "È un giocatore che conosciamo dall’U17/U19 dell’Atletico Madrid. È stato un lavoro durato 4-5 anni. E l'opportunità di prenderlo è arrivata quando era un po' in difficoltà al Real Madrid, che aveva appena preso Ferland Mendy. Non abbiamo avuto tanta concorrenza quando lo abbiamo preso. Paolo Maldini ha fatto un grande lavoro, ha parlato con i dirigenti del Real Madrid e con Theo".

E chi non ricorda lo spavento di tutti i tifosi del Milan quando se ne andò Gigio Donnarumma? Poi invece arrivò un certo Magic Mike Maignan divenuto idolo assoluto nel mondo rossonero. Secondo quanto riporta Sky Sport inoltre "segnalazioni e suggerimenti di Moncada anche per altri giovani presenti nella rosa del Milan: parliamo di Alexis Saelemaekers (7,65 milioni all'Anderlecht nel 2020) e Malick Thiaw, pagato 8,6 milioni allo Schalke la scorsa estate. Lo stesso Moncada era già sulle tracce di Aster Vranckx nel 2020 quando passò al Wolfsburg, 20enne belga poi arrivato in prestito al Milan. Lo stesso si può dire per Yacine Adli"