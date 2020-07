Juventus, nuova maglia? Tra iconiche strisce e l'arte contemporanea. LE FOTO

Juventus, nuova maglia bianconera by Adidas

La nuova maglia della Juventus in vista della stagione 2020/201 è stata svelata da Adidas. Rappresentando lo spirito di una squadra in continua evoluzione ma che rispetta le sue tradizioni, la nuova maglia presenta un’estetica classica con un refresh moderno ispirato al mondo dell’arte contemporanea.

Juventus, nuova maglia: le iconiche strisce bianconere

La maglia della Juventus, sinonimo dell’identità del club, vede la ricomparsa delle iconiche strisce bianche e nere, seguendo il design celebrato nelle recenti stagioni. Mentre definiva l’approccio alla stagione 2020/21, adidas ha pensato ad un refresh delle strisce che hanno rappresentato per tanto tempo l’unione tra tifosi e giocatori, passato e presente.

DOUGLAS COSTA



Prendendo ispirazione dall’unione di arte e calcio, la maglia ripropone le classiche stripes come un’unica pennellata su fronte e maniche. Il risultato è una maglia che mantiene le tradizioni del DNA del club, comunicando una nuova era per il team italiano di maggior successo.

Nuova maglia Juventus, non solo iconiche strip bianconera. Il richiamo all'arte moderna

Il colore oro è presente in tutta la divisa della Juventus, aggiungendo eleganza all’iconico bianco-nero, in particolare nelle stripes, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. Lo stesso logo del club in questa stagione ha visto un’evoluzione, un simbolo iconico a cui è stata data una svolta innovativa, mantenendo lo spirito tradizionale della squadra.

SARA GAMA



NUOVA MAGLIA JUVENTUS, LE INNOVAZIONI BY ADIDAS

Proseguendo con le novità della nuova divisa, la prima maglia presenta le tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, l’innovazione adidas che permette di mantenere asciutto chi la indossa durante tutta la partita. La maglia replica offre benefici simili con la tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che aiuta il giocatore a sentirsi comodo e pronto a giocare.

JUVENTUS, NUOVA MAGLIA: ESORDIO CONTRO LA ROMA

La nuova maglia della Juve sarà indossata in campo per la prima volta Sabato 1 Agosto, in occasione dell’ultima partita di Campionato Juventus-Roma e sarà disponibile all’acquisto sullo shop online di adidas, allo Juventus Store e online store, negli shop online e in selezionati negozi adidas, rivenditori e fashion store a partire dal 30 luglio.