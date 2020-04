Juventus, occhio che Pogba ti sfugge: Raiola dà priorità al Real Madrid

Paul Pogba ama l'Italia e non disdegnerebbe assolutamente di un suo ritorno alla Juve, ma ora come ora il suo futuro è più vicino al Real piuttosto che in bianconero. Secondo Sportmediaset, il centrocampista francese ha più volte rassicurato in questo senso Zidane, facendogli capire quale sia la sua attuale priorità. La stessa che ha il suo agente, Mino Raiola, più volte in contatto nelle ultime settimane con la dirigenza merengue.

E la Juve si consolerebbe con...

A meno di un rinnovo contrattuale con un aumento dell'ingaggio, Pogba è destinato a lasciare lo United questa estate: per il club inglese il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021 è infatti troppo elevato e per quanto le quotazioni di mercato si siano abbassate, un'operazione come quella che coinvolgerebbe il francese si aggirerebbe pur sempre intorno ai 100 milioni di euro. Soldi che il Real sarebbe pronto ad investire per accontentare Zidane. E la Juve, in caso di perdita di Pogba, si metterebbe comunque alla ricerca di un'altra punta di diamante della scuderia di Raiola: Gigio Donnarumma, anche lui con il contratto in scadenza nel 2021.