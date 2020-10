Juventus, Pirlo in difficoltà, Bernardeschi nel mirino dei tifosi. E Dybala stecca al cospetto di Messi

JUVENTUS, PIRLO DIVIDE I TIFOSI BIANCONERI

La Juventus di Andrea Pirlo inciampa ancora: la sconfitta per 2-0 in casa contro il Barcellona (tre gol annullati a Morata per leggero fuorigioco: l'attaccante spagnolo è arrivato a 5 in stagione, contando anche quelli con Crotone e Verona) non è irrimediabile per i bianconeri che sono comunque secondi con 3 punti e con il duo Dinamo Kiev-Ferencvaros a 1 (mentre i blaugrana volano a 6 e iptecano la vittoria del girone). Ma è un nuovo scricchiolio in un inizio di stagione complicato che vede i bianconeri soffrire di pareggite in campionato (dove hanno vinto solo all'esordio contro la Sampdoria e poi a tavolino contro il Napoli, ricorsi permettendo). L'allenatore bianconero divide i tifosi: sui social ci sono quelli che mostrano perplessità per risultati e gioco della Juve e altri che scelgono di dargli credito e restano 'sul carro di Pirlo'.

BERNARDESCHI NEL MIRINO DEI TIFOSI DELLA JUVENTUS

Forti le critiche invece su un giocatore della juventus: Federico Bernardeschi. L’ex viola è nel mirino di molti supporter della Juventus da tempo e la partita contro il Barcellona ha peggiorato le cose: entrato nel finale di partita, ha causato il rigore del definitivo 2-0 (fallo su Ansu Fati) firmato da Leo Messi. Il centrocampista bianconero è reduce da un infortunio e in questo inizio di stagione ha giocato poco (81 minuti in serie A), ma per tanti tifosi c'è la delusione in rapporto alle aspettative per un giocatore che era arrivato nel 2017 dalla Fiorentina venendo pagato 40 milioni.

PIRLO DIFENDE BERNARDESCHI

“Lui viene da un infortunio ed ha bisogno di riprendere fiducia. Psicologicamente è un po’ giù per l’errore di domenica e quello nella partita di oggi. La fiducia la deve ritrovare prima di tutto dentro di lui. Deve lavorare nella sua testa, deve essere tranquillo e deve aver voglia di giocare a calcio. Giocare non deve essere una cosa che ti porta dentro tristezza o pressioni, ma deve essere una cosa bella e quando scendi in campo di devi divertire”, ha spiegato a fine match Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: “Purtroppo, in questo momento ha in testa altre cose e dovremo lavorarci. Parliamo di un giocatore sul quale faremo grande affidamento”. Insomma, non un momento facile per Federico Bernardeschi.

ALVARO MORATA, TRE GOL ANNULLATI PER FUORIGIOCO CONTRO IL BARCELLONA

JUVENTUS-BARCELLONA, DYBALA STECCA AL COSPETTO DI MESSI

Va detto che nella serata di Champions League contro il Barcellona, al di là del rigore nel finale cauato da Bernardeschi è stata la prestazione di squadra della Juventus a deludere. A parte lo sfortunato Morata e qualche spunto di Chiesa, in attacco la Juve ha prodotto poco. Dybala, certamente non al top della condizione per i tanti problemi fisici delle scorse settimane, ha inciso poco e perso la sfida a distanza con Messi. Kulusevski non è riuscito a trovare le accelerazioni che lo avevano reso imprendibile in campionato. E a centrocampo ha steccato il duo Bentancur-Rabiot. Senza dimenticare la serata nera di Demiral (che ha chiuso un match in difficoltà con l'espulsione al 40° del secondo tempo).

JUVENTUS, L'ASSENZA DI CRISTIANO RONALDO E NON SOLO

Una Juventus in difficoltà, ma con la scusante di tante assenze pesanti. Non solo Cristiano Ronaldo (CR7 è asintomatico, scalpita ed è in attesa del tampone negativo per tornare in campo): contro il Barça di Koeman erano assenti anche Chiellini, De Ligt e Alex Sandro