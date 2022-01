Juventus soffia Gatti al Torino di Cairo: calciomercato, 3 via da Torino

Juventus, Federico Gatti dal Frosinone soffiato al Torino. Calciomercato news

La Juventus soffia Federico Gatti al Torino. L'accordo tra il club di Urbano Cairo e il Frosinone era a un passo a quota 1​0 milioni (7,5 più 2,5 di bonus). Ma i bianconeri hanno compiuto il sorpasso sul rush finale. Il difensore centrale classe '98 resterà a Frosinone sino al termine del campionato dove è un punto fermo nella squadra di Grosso.

Federico Gatti, chi è il nuovo difensore della Juventus

Per Federico Gatti inizia dunque una favola bianconera, lui che solo pochi anni fa militava tra Promozione ed Eccellenza col Pavarolo (dal 2015 al 2017), passando poi in Serie D dal Verbania, quindi alla Pro Patria in Serie C e poi per l'appunto al Frosinone dove, a suon di grandi prestazioni, ha convinto la Juventus a puntare su di lui per la difesa futura. Quest'anno in serie B, 18 presenze e 3 gol per Federico Gatti (alto 1,90 e piedi buoni: ha giocato anche da centrocampista)

