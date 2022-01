Juventus scatenata: Zakaria-Nandez in entrata (e 3 uscite). Calciomercato news

Juventus, Zakaria dal Borussia Monchengladbach. Calciomercato news

Fuori Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, dentro Denis Zakaria. Continua senza sosta il calciomercato della Juventus, che dopo aver definito la cessione dell'uruguayano e dello svedese al Tottenham sta per formalizzare, secondo quanto riporta Sky Sport, l'acquisto del 25enne centrocampista del Borussia Monchengladbach (e della nazionale svizzera), giocatore atletico e dinamico (in carriera è stato schierato anche centrale di difesa), ma anche con propensione nella costruzione del gioco. La trattativa con il club tedesco è proseguita nelle ultime ore e si è giunti ad un accordo: per l'arrivo del giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, affare in chiusura sulla base di 3,5 milioni di euro come parte fissa, più 3,5 milioni di bonus.

Bentancur-Kulusevski dalla Juventus al Tottenham. Calciomercato news

Tornando Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sono pronti a volare a Londra per passare al Tottenham, dove li attendono due ex juventini Fabio Paratici e Antonio Conte. Tra prestito e obbligo di riscatto sarà un'operazione da circa 60 milioni per la Juventus. Per il 21enne svedese ci sarebbe già un accordo verbale per un prestito con diritto di riscatto (si parla di 30-40 milioni di euro) che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione Champions o al raggiungimento di un certo numero di presenze. Intesa anche col giocatore, che in caso di trasferimento definitivo si legherebbe agli Spurs con un quinquennale ed è atteso nelle prossime ore per le visite mediche di rito. Capitolo Bentancur, il Tottenham avrebbe sorpassato la concorrenza dell'Aston Villa mettendo sul piatto 30 milioni di euro per acquistarlo già in questa sessione di mercato.

Due ottimi colpi in uscita a pochi giorni dal super colpo che ha vestito Dusan Vlahovic di bianconero.

Juventus, non solo Zakaria: Nandez dal Cagliari (in cambio di Kaio Jorge)

In entrata a centrocampo non solo Zakaria ma anche il 26enne Nandez. Il jolly uruguagio del Cagliari (mezzala o esterno destro, ma può giocare anche davanti alla difesa) dovrebbe arrivare a Torino in prestito mentre ai sardi arriverà, sempre in prestito, l'attaccante brasiliano Kaio Jorge.

Leggi anche

Calciomercato - Julian Alvarez colpo da 25 milioni. Milan, Inter e Juventus...

Australian Open, Nadal leggendario: 21° Slam. Complimenti da Federer-Djokovic