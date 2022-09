Juventus squadra più danneggiata d'Italia dal Var: numeri choc

Juventus-Salernitana e non solo: Var e i bianconeri: 21 punti persi in 5 stagioni

Ventuno punti persi con il Var nel saldo tra episodi a favore ed episodi contro per la Juventus in sei anni.

La statistica viene redatta da Repubblica e poche ore dal clamoroso caso del gol annullato a Milik contro la Salernitana per fuorigioco attivo di Bonucci (che in realtà pare tenuto in gioco da Candreva, ma l'Aia ha spiegato che quelle immagini non erano disponibili al Var): i bianconeri dal 2017 avrebbero avuto 44 chiamate sfavorevoli e solo 23 a favore.

In questa stagione la classifica Var, racconta che la Juventus ha il primato italiano con nessun episodio a favore e cinque a sfavore.

Juventus-Salernitana, meno telecamere al Var: gara in fascia C

Ma come mai al Var mancava l'immagine di Candreva sul fuorigioco chiamato a Bonucci al 95° di Juventus-Salernitana? La ragione sta nel fatto che sono disposizione un numero diverso di telecamere a seconda dell'importanza della partita. Si passa dalle 18 dei big match alle 12 delle gare di categoria C (che ha costi di produzione inferiori alle fascia A e B), quella in cui era inserita Juve-Salernitana. Da qui il blackout che ha portato a non trovare l'immagine di Candreva in nessuna delle 5 inquadrature a disposizione. Il Var avrebbe potuto consultare la camera tattica (con immagini a bassa risoluzione), presente di default in tutti gli impianti di Serie A per il raccoglimento delle statistiche ma la cosa avrebbe richiesto molto tempo e la fretta non ha permesso di 'scovare' il giocatore della Salernitana che teneva in gioco Bonucci. Va aggiunto che con la camera tattica non può essere utilizzata per tracciare le linee del fuorigioco per “mancanza di asse prospettico”