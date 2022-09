Juventus, Var "cieco": partita da ripetere con la Salernitana? Il regolamento

Juventus-Salernitana, errore tecnico del Var e match da ripetere?

Le immagini che davano il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci in posizione regolare perchè sembrerebbe tenuto in gioco da Candreva non erano disponibili stando a quanto ha precisato l'Aia ("Bonucci è a 3.42 metri di distanza dalla linea, l'esterno della Salernitana a 2.90", secondo quanto ha riportato Sky). L'errore del Var che ha tolto il gol del 3-2 a Milik (tra l'altro espulso per doppia ammonizione dopo aver festeggiato la rete) e alla Juve contro la Salernitana (sarebbe stato il 3-2 al 95°) può portare alla ripetizione del match? Vediamo cosa dice il regolamento.

Juventus, partita da ripetere per il gol annullato a Milik con la Salernitana? Cosa dice il regolamento

Il regolamento IFAB, l'organo che determina e modifica le regole del calcio, sembra escludere la possibilità che Juventus-Salernitana venga ripetuta per errore tecnico. Nella sezione dedicata alla Var viene spiegato che una partita non può essere invalidata in caso di:

- malfunzionamenti della tecnologia Var (come ad esempio la Goal Line Technology)

- decisioni sbagliate che coinvolgono la Var (la Var è considerato un arbitro)

- scelta di non riguardare un'azione

- revisione di una situazione/decisione non rivedibile.

Tutto questo, viene premesso, "in linea di principio".