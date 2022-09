Juventus-Salernitana, gol annullato a Milik dal Var, match da ripetere? La situazione

Juventus: gol annullato a Milik con la Salernitana. Giallo Var sulla posizione di Bonucci-Candreva nel fuorigioco

Il gol di Milik in Juventus-Salernitana era regolare o no? Bonucci in fuorigioco attivo o passivo? O addirittura Bonucci non era in fuorigioco perché Candreva era più indietro di lui? E' bufera e scoppia il dubattito per la decisione del Var che ha annullato la rete della Juve (sarebbe stato il 3-2 che avrebbe dato 3 punti preziosi alla squadra di Allegri).

Juventus, Var ha tenuto conto della posizione di Candreva sul gol di Milik?

Secondo "La Gazzetta dello Sport" che riporta fonti della Lega, il VAR avrebbe tenuto conto anche della posizione di Candreva (rispetto a Bonucci) nell'azione della rete poi annullata a Milik al 95° di Juventus-Salernitana.

Stando alle immagini mostrate da Sky però Bonucci sarebbe tenuto in gioco da Candreva sul gol del 3-2: "Bonucci è a 3.42 metri di distanza dalla linea, l'esterno della Salernitana a 2.90". Dunque il gol della Juventus sarebbe stato regolare? "Sono immagini clamorose perché Candreva terrebbe in gioco Bonucci di mezzo metro. Il nostro non è il Var ufficiale, ma qui parliamo di 50 centimetri. Questo significa che sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var", ha detto Fabio Caressa commentando l'episodio a Sky.

Juventus-Salernitana: match da ripetere per il gol annullato a Milik dal Var?

Il giallo si infittisce, nel frattempo sempre secondo Sky Sport l'eventuale errore del VAR in Juventus-Salernitana non dovrebbe portare alla ripetizione della partita per errore tecnico. Il regolamento esclude l'errore tecnico a prescindere quando si tratta di valutazioni fatte dal VAR.