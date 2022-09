Juventus, Var choc: annullato gol regolare a Milik? Bonucci: "Candreva mi teneva in gioco". FOTO

Juventus, gol annullato a Milik. Il caso del fuorigioco di Bonucci

Polemiche e bufera moviola/VAR nel 2-2 di Juventus-Salernitana. I bianconeri recriminano sul gol annullato a Milik negli ultimi secondi di gioco (al 95°) che avrebbe portato la vittoria per 3-2. Invece il Var ha richiamato l'arbitro Mercenaro e alla fine la rete è stato annullata per un fuorigioco di Bonucci, espellendo tra l'altro Milik per doppia ammonizione (a causa dell'esultanza per una rete che poi non è stata convalidata, poi rosso anche per Allegri, Cuadrado e Fazio nel finale). Ma sull'episodio scoppia il caso. Intanto fa discutere se la posizione di Bonucci potesse essere considerata di fuorigioco attivo. A caldo, l'ex arbitro Luca Marelli ha espresso i suoi dubbi a Dazn: "Per capire ciò che è successo serve valutare il fuorigioco attivo. Il regolamento dice nella regola 11 che un giocatore per partecipare attivamente al gioco deve "impattare", cioè avere un'influenza sull'azione. Qua c'è un colpo di testa di Milik, Bonucci è in fuorigioco ma non incide, fra l'altro è pure trattenuto dal difensore della Salernitana. Per me la decisione rimane incomprensibile. In questo caso non c'è un impedimento, è anzi il difensore che trattiene Bonucci. E il portiere non subisce alcun danno da Bonucci, non lo vede neanche nell'occasione"

Juventus-Salernitana, Bonucci in fuorigioco sul gol di Milik? Candreva lo tiene in gioco?

E poi, successivamente sono emerse immagini che fanno aumentare i dubbi sull'annullamento del gol segnato da Milik che avrebbe portato al 3-2 in rimonta sulla Salernitana: sembra esserci Candreva defilato e più indietro di tutti, compreso il difensore della Juventus. Secondo le immagini Sky Bonucci sarebbe tenuto in gioco da Candreva sul gol del 3-2: Bonucci è a 3.42 metri di distanza dalla linea, l'esterno della Salernitana a 2.90

Juventus, gol annullato a Milik. Le parole di Bonucci per fuorigioco: Candreva è più basso e lo dice il taglio dell'erba, non io

"La spiegazione che mi è stata data - ha raccontato Bonucci - è stata che è stato rilevato un fuorigioco attivo. Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla, la mia posizione non interferisce su un intervento del portiere, lo dice il regolamento. Poi c'è il dubbio che non venga nemmeno calcolata la posizione di Candreva, nel fermo immagine non si vede. Io sono a meno di un metro, Candreva è più basso e lo dice il taglio dell'erba, non io. Mi auguro sia stato tenuto in conto, anche se l'immagine doveva essere completa ma non è successo. La posizione a prescindere non è attiva", le parole di Leonardo Bonucci nel dopo partita di Juventus-Salernitana.