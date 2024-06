Juventus-Thiago Motta, ora il calciomercato: primo super colpo di Giuntoli!

Douglas Luiz, Juventus a un passo dal colpo di calciomercato

Douglas Luiz è a un passo dalla Juventus. L'operazione con l’Aston Villa è in via di definizione con che Weston McKennie e Samuel Iling Junior a Birmingham in cambio del centrocampista brasiliano. Agli inglesi un conguaglio attorno ai 20 milioni di euro. L'ultimo ostacolo da superare per la dirigenza bianconera è rappresentato dall'accordo sullo stipendio di Douglas Luiz, Juve potrebbe arrivare sui 5 milioni a stagione.

Juventus, effetto Thiago Motta: bianconeri primi rivali dell'Inter nelle quote scudetto

Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus e, secondo quanto riporta Agipronews, gli esperti di Planetwin365 vedono i bianconeri come prima rivale dell'inter: la quota per lo scudetto vale 4,50, mentre su Snai si sale a 5,50. Dopo l'allenatore, ora tocca a Giuntoli costruire una squadra competitiva da mettere nelle mani dell'ex tecnico del Bologna.

Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus

Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Lo rende noto la società bianconera. "Benvenuto alla Juventus e buon lavoro, Mister!" scrive il club nella nota con cui annuncia l'arrivo dell'allenatore. Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore, partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League.

Juventus, Thiago Motta: "Mia ambizione tenere alti i colori bianconeri"

"Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus", le sue prime parole. "Ringrazio la proprietà - ha aggiunto - e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi".

Thiago Motta, il contratto con la Juventus

Thiago Motta firma con la Juventus per le prossime tre stagioni (fino al 2027) e avrà un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a un massimo di 5 milioni.