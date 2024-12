Juventus-Tonali a gennaio: 2 colpi per Thiago Motta (e due cessioni eccellenti). Calciomercato rumors

Calciomercato Juventus, idea Tonali a gennaio

La Juventus vuole Sandro Tonali per rinforzare il suo centrocampo a gennaio. Secondo il Corsport l'idea di andare all'assalto dell'ex Milan - attualmente al Newcastle (oltreché ovviamente perno della Nazionale di Spalletti) - sarebbe nata in una riunione di lunedì 16 dicembre a Torino.

Calciomercato Juventus, non solo Tonali: assalto a un difensore

Contestualmente Nicolò Fagioli potrebbe lasciare Torino (tra le pretendenti il Marsiglia), ma il piano bianconero per la sessione di calciomercato invernale è anche di rinforzare la difesa dopo gli infortuni di infortuni di Bremer e Cabal e qui il nome caldo resta quello di Milan Skriniar messo sul mercato dal Psg (non è l'unico, attenti anche a David Hancko, valutato 35 milioni dal Feyenoord e soprattutto a Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal che Thiago Motta ha allenato ai tempi delloSpezia)

Calciomercato Juventus, Tonali e il possibile sacrificio di Yildiz

Al di là di Fagioli, la Juventus potrebbe fare un sacrificio in uscita a sempre secondo il Corriere dello Sport, si tratterebbe di Kenan Yildiz, che ha una valutazione di 35/40 milioni. Il numero 10 turco ha appeal internazionale e porterebbe una grande plusvalenza (arrivò a parametro zero dopo lo svincolo dal Bayern Monaco). In più in quel settore la Juve è ben coperta con l'esplosione di Conceiçao e il rientro imminente di Nico Gonzalez (senza dimenticare la crescita di Adzic).

L'arrivo di Sandro Tonali permetterebbe a Thiago Motta di passare a un centrocampo a tre con lui e Koopmeiners da mezzali.