Juventus... "vedo in futuro il duo Marotta-Conte"

Juventus, Simone Braglia: "Vedo in futuro il duo Marotta-Conte"

L'ex portiere Simone Braglia ha fatto il punto sulla Serie A e non solo a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Sul fronte Juventus ha spiegato che non crede nella rimonta scudetto dei bianconeri ("Così come quella dell'Inter") malgrado i trend positivo delle ultime settimane culminato nella vittoria del derby d'Italia (Rabiot-Fagioli con super Kostic, l'uomo della sliding doors nerazzurra)

Che differenza c'è tra Juve e Roma dal punto di vista del gioco? "Vedo nella Roma potenzialmente quello che ha fatto il Milan con Pioli dopo il lockdown. Lo dico da tempo e lo confermo, e che lo farà con Mourinho. Nella Juve vedo in futuro il duo Marotta-Conte invece, ancora una volta".

Inter, Braglia: "Le responsabilità di Inzaghi sono evidenti". Sulla società: "C'è solo Marotta in questo momento che indica la strada"

Inter, Inzaghi in discussione. Che ne pensa? "Le responsabilità di Inzaghi sono evidenti. Non è però che l'Inter stia bene anche dal punto di vista societario. La profonda riflessione può essere anche dettata dalla posizione personale di Marotta - le parole di Simone Braglia a TMW Radio - Perisic è stato costretto a darlo via ed è stata una grossa mancanza. Lukaku non era detto che rendesse come con Conte e stavolta è rimasto fuori troppo tempo. Forse ci sono delle responsabilità in società per questa situazione, perché di errori sul mercato ci sono stati. C'è solo Marotta in questo momento che indica la strada, magari in discussione è anche lui. Non assolvo Inzaghi, il campo parla da solo".