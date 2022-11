Juventus, Kostic mette ko l'Inter. La sliding doors nerazzurra di Filip

Kostic decide Juventus-Inter, che assist a Rabiot e Fagioli

Filip Kostic è l'eroe del derby d'Italia: contropiede devastante con assist a Rabiot per l'1-0 e assist a Fagioli che lancia la Juventus al 2-0 sull'Inter. Il serbo è il migliore in campo nella notte di Torino che segna il sorpasso bianconero sui nerazzurri in classifica ora quinti a 25 punti con la zona Champions a portata (e quella scudetto ancora lontanissima: Napoli a +10). "Grande spirito di squadra oggi, una dura battaglia vinta e che atmosfera allo Stadium", ha commentato su Instagram.

Filip Kostic (Lapresse)



Kostic, la sliding doors di Juventus-Inter

Per Filip Kostic Juventus-Inter è il match della sliding doors: oggi veste la maglia della Vecchia Signora dopo il colpo di mercato estivo (quando incise la sua volontà: sì alla Juve e no al West Ham, avanti nelle trattative per portarlo in Premier league): venne preso dall'Eintracht Francoforte (reduce da una stagione con 4 gol e 7 assist) perchè i tempi di recupero di Federico Chiesa dall'infortunio al ginocchio indicavano cautela e un rientro a pieno regime nel 2023. A gennaio però Kostic ha rischiato di di vestire la casacca nerazzurra: con Perisic in scadenza a fine anno l'Inter stava per accelerare su di lui. L'affare sembrava fattibile, poi per il club milanese si presentò l'opportunità di andare su Robin Gosens in uscita dall'Atalanta e Kostic rimase in Bundesliga...