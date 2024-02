Kimi Antonelli, Ferrari-Hamilton: Mercedes punta sul Sinner della Formula 1

Lewis Hamilton alla Ferrari, Mercedes: chi affiancherà George Russel?

Il mondo della Formula 1 è sottosopra dopo il clamoroso annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 dove comporrà una super coppia con Charles Leclerc. Il 7 volte campione del mondo sbarcherà a Maranello a 40 anni nel tentativo di compiere l'impresa che lo collocherebbe ancor più nella leggenda: vincere l'8° titolo iridato, staccando il grande Michael Schumacher. Inutile dire che, al di là dei risultati in pista, il suo binonio con il Cavallino a livello mediatico e di marketing è un colpo straordinario.

L'altra faccia della medaglia nell'affare Lewis Hamilton-Ferrari è legata alle strategie della Mercedes. E qui è chiaro che il il team tedesco nei prossimi anni intanto continuerà a puntare sul 25enne pilota inglese George Russel. Dopo un 2022 ottimo con quarto posto in classifica piloti (a quota 275 punti e +35 su Hamilton) e vittoria nel Gp del Brasile (oltrechè nell Sprint Race), il 2023 ha avuto luci e ombre per lui (ottavo posto con 175 punti e 59 da Lewis), ma sul suo valore nessuno dubita e in questa nuova stagione, l'ultima al fianco di Hamilton dovrà dare segnali importanti.

Lewis Hamilton-Ferrari, Mercedes guarda al futuro con Andrea Kimi Antonelli

Intanto però nel medio-lungo periodo, la Mercedes sta crescendo un talento italiano: si tratta di Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo bolognese classe 2006. Su di lui sono riposte tante speranze dei tifosi azzurri di vedere un campione del nostro Paese protagonista in Formula 1. Sulle doti del ragazzo non ci sono dubbi. Dopo essere stato due volte campione europeo di Kart nella categoria OK (2020, 2021), ha bruciato le tappe nelle ultime due stagioni ottenendo risultati clamorosi: tra il 2022 e il 2023, Kimi Antonelli ha infatti vinto quattro campionati, imponendosi nella F4 italiana, in quella tedesca, nella Formula Regional europea e in quella del Middle East. E in questo 2024 compirà un doppio salto: niente Formula 3, sarà in corsa già nella F2 a 18 anni non ancora compiuti (li farà il 25 agosto). Per lui è pronta una monoposto nel campionato di categoria del team Prema al fianco dell'inglese Oliver Bearman, di un anno più "anziano" e membro della Ferrari Driver Academy.

Lewis Hamilton-Ferrari, Mercedes su Fernando Alonso?

Andrea Kimi Antonelli - figlio d'arte, suo papà Marco è stato pilota automobilistico ed è proprietario del team AKM Motorsport - è un gioiello che Mercedes sta coltivando da tempo, dal 2012 per l'esattezza. Nel 2019 entrò nel Junior Team della casa tedesca e nel 2022 era presente alla presentazione della W13 (con gli altri membri del programma junior) assieme ai piloti ufficiali Lewis Hamilton e George Russell. Sognando di diventare lui un giorno pilota ufficiale di F1. E c'è chi ipotizza in queste ore che la partenza del fuoriclasse inglese alla Ferrari possa portare Toto Wolff anticipare i piani di Toto Wolff, portando Antonelli nel Circus già nel 2025. Alcuni rumors nel frattempo portano a Fernando Alonso in Mercedes. E magari Antonelli potrebbe fare esperienza in Williams, un po’ come accaduto con George Russell. Non dimentichiamo che il 2025 può essere visto in generale come un anno di “transizione” in vista del cambio regolamenti del 2026.

Si vedrà. Siamo agli scenari. Di sicuro prima c'è una stagione in Formula 2 da affrontare, crescendo con calma e senza pressioni. "Portare Kimi Antonelli direttamente in Formula 2 è un grande passo perché quelle macchine sono più pesanti e molto più potenti. Se gli diamo il suo tempo, e non ci aspettiamo che faccia sfracelli già alla sua prima stagione, penso che possa essere davvero grande in questo sport. Ha solo diciassette anni, è così giovane", ha dichiarato Toto Wolf qualche giorno fa sulla pagina web ufficiale della Formula 1. "Abbiamo preso Kimi sotto le ali nel 2012 ed era un ragazzo fantastico già allora. Si vedeva il personaggio ed era forte. L'abbiamo avuto nel box e c'era molta fiducia. Nel go-kart il suo curriculum era immenso e poi lo metti nelle formule junior e vince ogni singola stagione nel suo anno da rookie. Ma dobbiamo stare attenti perché c'è molto clamore intorno a lui".

Andrea Kimi Antonelli, Jannik Sinner della Formula 1?

Sarà Andrea Kimi Antonelli il Sinner del Circus? Il tempo dirà. Di certo Jannik sta dimostrando che nulla è impossibile: il 22enne altoatesino ha condotto la nazionale azzurra a vincere la Coppa Davis e portato a casa uno Slam, competizioni che sembravano tabù per il nostro Paese e mancavano da più di 45 anni. E l'Italia, che ha un cuore rosso pieno d'amore per la scuderia Ferrari, va però che non ha un nostro rappresentante nel Circus dalla fine del 2021 (Antonio Giovinazzi) e non vince un Mondiale piloti dalla notte dei tempi (Alberto Ascari, correva l'anno 1953). Ma è giusto andare per gradi. Intanto sogniamo di rivederne uno in pista. Poi il futuro dirà. Lasciando crescere con calma Andrea Kimi Antonelli.