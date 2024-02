Milan-Antonio Conte? Macché, Il Diavolo sogna Thiago Motta (con Zirkzee o...)

Antonio Conte prossimo allenatore del Milan? Una voce che gira con forza da giorni e i rumors delle ultime ore parlano di uno Zlatan Ibrahimovic deciso a portare il tecnico salentino sulla panchina rossonera. Ma, la voce da ambienti rossoneri non trova conferme. L'ex mister di Juventus e Inter è un nome che scalda i cuori dei tifosi, certamente fuoriclasse della panchina, però il Diavolo di Gerry Cardinale ha le idee chiare sul futuro (stadio compreso con buona pace del progetto di ristrutturazione di San Siro, come anticipato nei giorni scorsi da Affari) da tempo in mente un progetto tecnico differente. E su quello va avanti.

Da quanto risulta ad Affaritaliani.it, se si arriverà al cambio in panchina con l'addio a fine stagione di Stefano Pioli, l'idea è di puntare su un tecnico giovane, emergente e pronto al salto in un grande club. E qui il nome in pole position è uno: Thiago Motta. Il lavoro compiuto in questo anno e mezzo all'ombra delle Due Torri dal mister italo-brasilino è sotto gli occhi di tutti: al di là dei risultati (ottimi) sul campo, il suo Bologna è squadra solida, compatta e con un'identità di gioco. Bisognerà stare attenti alla concorrenza, da Roma a Napoli, passando per Barcellona e i club di Premier: sono tanti gli occhi su Thiago Motta. Da Torino sono anche filtrate voci recentemente di una Juventus che guarda a lui, nel caso non restasse Max Allegri (con cui prossimamente si ragionerà sulla possibilità di un rinnovo di contratto, quello attuale scade a giugno 2025).

Con Thiago Motta il Milan sogna un'accoppiata vincente: Joshua Zirkzee, la punta olandese che sta conquistando Bologna e la serie A. Il Diavolo è pronto a fare un sacrificio per metterlo al centro del suo attacco futuro (con Leao e Pulisic ai lati sarebbe tecnicamente un tridente immarcabile per le difese avversarie), l'unico ostacolo può essere rappresentato dal Bayern Monaco che può decidere di riprendersi il giocatore pagando 40 milioni di euro. A quel punto bisognerebbe passare dai bavaresi e la situazione si complicherebbe...

La grande alternativa a Zirkzee, il sogno parallelo dei rossoneri, è Benjamin Sesko, 20enne bomber del RB Lipsia e della nazionale slovena che ha una clausola rescissoria alta (50 milioni e contratto sino al 2028), ma è un sicuro crack futuro del calcio mondiale. In questo caso attenti a... tanti, ma in primis c'è l'Arsenal.