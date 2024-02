Allegri-Juventus, si scalda il rinnovo del contratto e Koopmeiners in 'regalo'

Allegri-Juventus rinnovo? A primavera la verità

La Juventus continua a inseguire il sogno scudetto e ha già virtualmente archiviato la pratica 'ritorno in Champions League' (+18 sulla Roma quinta, +19 su Fiorentina e Lazio che hanno una partita in meno) sotto la guida sicura di Max Allegri. Il tecnico livornese ha grandi meriti in questa stagione decisamente positiva della squadra bianconera (che ha una difesa quasi inespugnabile, 13 reti subite, di cui 4 col Sassuolo e le restanti 9 in 21 partite di campionato). Per lui si sta però per aprire il capitolo legato al futuro: il contratto con la Juve è sino al 30 giugno 2025 e pare difficile che si possa iniziare la prossima stagione con l'allenatore in scadenza. Così come non pare probabile un'offerta d'ingaggio da 7 milioni come negli attuali accordi. Le parti però si parleranno nelle prossime settimane. "A marzo, il futuro di Allegri verrà definito, nella direzione del rinnovo o in quella dell'addio", riporta calciomercato.com. "In caso di rinnovo, la soluzione potrebbe essere quella di un prolungamento fino al 2027"

Allegri-Juventus, Koopmeiners e Calafiori piste di calciomercato per l'estate bianconera

Intanto però in casa Juve hanno iniziato "a programmare i colpi estivi assieme ad Allegri. A partire da Teun Koopmeiners, valutato dall’Atalanta intorno ai 45 milioni. L’assalto all’olandese verrà finanziato con la cessione di Soulé in Premier", riporta la Gazzetta. Da capire se ci sarà il rinnovo con Adrien Rabiot (in scadenza a fine stagione), mentre in difesa, al netto di proposte indecenti dalla Premier League per Bremer o Gatti, "con Alex Sandro che saluterà a zero, i bianconeri tengono le antenne dritte su Riccardo Calafiori del Bologna". In attacco ovviamente Yildiz non si tocca e si lavora per blindarlo, da capire il futuro di Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025. Sudakov, Berardi e Zaccagni i nomi di possibili sostituti se si dovesse cedere l'ex viola.