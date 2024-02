Calciomercato Juventus, colpo last minute ufficiale. Regalo per Allegri

Calciomercato Juventus, Carlos Alcaraz dal Southampton

Carlos Jonas Alcaraz Duran è un nuovo centrocampista della Juventus e arriva in prestito con diritto di riscatto dal Southampton fino al 30 giugno 2024. Lo ha fatto sapere il club nella tarda serata di mercoledì. "Un centrocampista duttile, un rinforzo per il reparto bianconero che potrà contare su un giocatore in grado di rendersi utile in diverse zone del campo e con spiccata predisposizione offensiva: l’argentino classe 2002 - a novembre prossimo compirà 22 anni - è cresciuto nel Racing con cui ha collezionato 83 presenze con 12 reti; squadra in cui ha dimostrato di poter giocare sia come centrocampista centrale che come mezzala, che nel corso degli anni è diventato il suo ruolo principale, ma non l'unico che è in grado di ricoprire".

"Figlio di calciatore ed esordiente già nel 2020 nel campionato argentino, Alcaraz nella scorsa stagione è approdato al Southampton - con cui ha giocato 18 partite in Premier League, avendo un impatto positivo con i suoi quattro gol e due assist; arrivati anche grazie alle doti di inserimento e alle ottime capacità di conclusione in porta. In questa stagione, sempre con il Southampton, ha collezionato 26 presenze, di cui 23 in Championship realizzando in totale quattro gol e tre passaggi vincenti".

Calciomercato Juventus, Carlos Alcaraz: le cifre del prestito con diritto di riscatto dal Southampton

La Juventus prende Carlos Alcaraz in prestito oneroso: 3,7 milioni di euro (+200mila di oneri per l'affare), la cifra potrà aumentare fino a 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze. Il diritto di riscatto dal Southampton è fissato a 49,5 milioni cifra pagabile in 3 esercizi, può aumentare con ulteriori bonus.