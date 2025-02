Cosa è la Kings League Italia, il campionato di Gerard Piqué e Fedez che sfida il calcio tradizionale

La Kings League è un format di calcio a 7 ideato dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué. L’obiettivo? Rendere le partite più dinamiche e coinvolgenti rispetto al calcio tradizionale, mescolando regole innovative, interazione digitale e presenze di ex calciatori, streamer e influencer. Se cerchi di capire “cos’è la Kings League” e perché è così popolare, sei nel posto giusto.

1. Origine e successo del format

Dopo la nascita in Spagna nel 2023, la Kings League è rapidamente diventata un fenomeno online, attirando milioni di spettatori grazie a dirette streaming su Twitch e YouTube. L’idea di Piqué ha rivoluzionato il calcio a 7, introducendo elementi da videogioco e stimolando un coinvolgimento costante del pubblico.

Gerard Piqué stesso ha descritto così l’accoglienza italiana:

“Sono molto contento. Da quando siamo arrivati in Italia per il mondiale siamo stati accolti molto bene. Al pubblico piace molto la Kings League, il prodotto. Durante i primi giorni di gennaio si è giocato il mondiale qui a Milano e poi la finale allo stadio della Juventus: c’erano 40.000 persone alla finale Brasile-Colombia.”

La Kings League World Cup, infatti, si è disputata tra Milano e Torino a gennaio 2025, culminando in una finale davanti a 40.000 spettatori. Questo successo ha dato slancio alla Kings League Italia, che ha preso il via tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025.

2. Kings League Italia: quando inizia e quali squadre partecipano

Se ti chiedi “quando inizia la Kings League Italia?”, la risposta è che la prima stagione è iniziata ufficialmente tra fine gennaio e inizio febbraio 2025, sotto il nome di Kings League Lottomatica Sport Italia.

2.1 Le 12 squadre italiane e i loro presidenti

Le formazioni partecipanti alla prima stagione della Kings League Italia sono:

Punchers Presidente : Pirlasv

: Pirlasv Giocatori dal Draft: Riccardo Nava (1ª scelta assoluta), Antonio Mihaylov, Fares Shanableh, Davide Tagliente, Nicola Kalaja, Luca Stemmi, Manuel Barbieri, Nicolò Tagliabue, Stefano Romanò, Alessandro Cuzzocrea Zeta Presidente : ZW Jackson

: ZW Jackson Giocatori dal Draft: Tommaso Bernardi, Samuele Venturi, Matteo Manzoni, Matteo Maddalena, Nicolò Deda, Guido Nicoli, Andrea Montagna, Fabio Di Mauro, Elmahdi Kanis, Axel Gulin Underdogs Presidente : Mirko Cisco

: Mirko Cisco Giocatori dal Draft: Matteo Tempera, Manuel Galiano, Fabricio Paredes, Francesco Tomasello, Andrei Ghiorghies, Alessandro Gianpalmo, Samuel Naska, Vincenzo Castelluccio, Pietro De Leo, Luca Corti Alpak Presidente : Frenezy

: Frenezy Giocatori dal Draft: Andrea Benedetti, Federico Lorenzani, Gabriel Sousa, Kevin Kuqi, Aldrin Ibra, Jose Guardo, Matteo Bruzzone, Maurizio Gallifuoco, Davide Bragadina, Christian Tanzini Gear 7 Presidente : Manuxoo

: Manuxoo Giocatori dal Draft: Gabriele Folla, Davide Donzelli, Andrea Belsito, Niccolò Ciceri, Zakaria Choukry, Leandro Cosenza, Adrian Sanchez, Tommaso Cogi, Andrea Vicini, Bernardo Leka Caesar Presidenti : Er Faina ed En3rix

: Er Faina ed En3rix Giocatori dal Draft : Nicolò Sofia, Italo Borges, Samuele Ftoni, Riccardo Orsi, Giuliano Dell'Acqua, Simone Soprano, Frederico Praglia, Mattia Redaelli, Rocco Macri, Stefano Broggini

: Nicolò Sofia, Italo Borges, Samuele Ftoni, Riccardo Orsi, Giuliano Dell'Acqua, Simone Soprano, Frederico Praglia, Mattia Redaelli, Rocco Macri, Stefano Broggini Wild cards: Radja Nainggolan, Emiliano Viviano Circus Presidente : GrenBaud

: GrenBaud Giocatori dal Draft: Matteo Marenco, Alessandro Cirllo, Antonino Marino, Davide Bernardi, Lorenzo Mantovani, Samuele Massironi, Ilyas Afzaz, Giulio Uras, Tommaso Fontana, Filippo Gandossi Stallions Presidente : Blur

: Blur Giocatori dal Draft: Riccardo Frosio, Alessandro Curcio, Alessio Proietti, Simone Soldà, Francesco Iori, Ferdinando Pannuti, Pietro Brusaldelli, Filippo Adamo, Antonio Orteca, Gianluca Bressan Zebras Presidente : Luca Campolunghi

: Luca Campolunghi Giocatori dal Draft: Lorenzo Berra, Alessandro Pecis, Luca Bonzi, Tommaso Salucci, Emanuele Serra, Issam Zaki, Mattia Maggioni, Luca Bartoli, Gabriele Pelli, Andrea Travaini TRM Presidente : Marza

: Marza Giocatori dal Draft: Alberto Muscas, Federico Turati, Simone Scanferlato, Denis Andrei, Matteo Rossoni, Andrea Filippi, Thomas Salvaterra, Andres Cordova, Marouan Amiar, Vittorio Grimaldi Boomers Presidente : Fedez

: Fedez Vicepresidente : Luciano Moggi

: Luciano Moggi Giocatori dal Draft : Stefano Sberna, Daniel Santoro, Alessandro Ferreri, Vincenzo Amoroso, Gabriele Di Battista, Mattia Berselli, Alex Bonasso, Lorenzo Giannace, Andrea Radaelli, Vlad Caprianu

: Stefano Sberna, Daniel Santoro, Alessandro Ferreri, Vincenzo Amoroso, Gabriele Di Battista, Mattia Berselli, Alex Bonasso, Lorenzo Giannace, Andrea Radaelli, Vlad Caprianu Wild cards: D'Ippolito Black Lotus Presidenti : Off Samuel e Sergio Cruz

: Off Samuel e Sergio Cruz Giocatori dal Draft: Kevin Bradu, Luca Gogliormella, Fatjon Suma, Dejan Danza, Badr Eddine Manaf, Nicola Antonucci, Marco Baioni, Marco Cioaza, Simone Peqini, Samuele Grazi

La supervisione generale è affidata a Zlatan Ibrahimovic, Presidente di Lega, e a Claudio Marchisio, Head of Competition. Quest’ultimo coordina anche i giocatori reclutati tramite i “tryouts” ufficiali, mentre ex calciatori o personaggi dello spettacolo compaiono come “wild cards”.

3. Cos’è la Kings League e come si gioca

La domanda più frequente è: “kings league cos’è?” o “cos’è la kings league?”. In sintesi, si tratta di un torneo di calcio a 7 con:

Due tempi da 20 minuti (per un totale di 40 minuti effettivi).

(per un totale di 40 minuti effettivi). Regole speciali che rendono ogni partita imprevedibile e ricca di colpi di scena.

Piqué l’ha descritta così:

“È tutto molto veloce, la partita dura solo 40 minuti e negli ultimi due minuti del secondo tempo ogni gol vale doppio. [...] Le regole sono molto diverse rispetto al calcio tradizionale, ma sono complementari e la gente si diverte molto.”

3.1 Le regole particolari

Gol che valgono doppio Dal 38’ al 40’, se una squadra è in vantaggio, ogni gol vale doppio. Se invece le due formazioni sono in parità, subentra la regola del golden gol (vince chi segna per primo). Lancio del dado Al 18’ (fine del primo tempo), l’arbitro ferma il gioco per lanciare un dado. In base al numero ottenuto, le squadre giocano fino all’intervallo con formazioni ridotte (2 vs 2, 3 vs 3, ecc.). Rigore presidenziale Ogni presidente può chiamare un rigore o uno “shootout” (1 contro 1 con il portiere) in un momento a sorpresa, prima del 38’. Ingressi progressivi All’inizio, in campo ci sono soltanto 1 giocatore di movimento e il portiere. Dal 1’ al 5’, entra un nuovo membro per squadra ogni 60 secondi, fino a raggiungere i 7 totali (6 di movimento + 1 portiere).

3.2 Cartellini ed espulsioni temporanee

Cartellino giallo : il giocatore esce per 2 minuti, lasciando la squadra in inferiorità numerica.

: il giocatore esce per 2 minuti, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Cartellino rosso: il giocatore espulso non può più rientrare, ma dopo 5 minuti la squadra può sostituirlo con un compagno in panchina.

4. Kings League World Cup e finale Kings League

Oltre alle competizioni nazionali, la Kings League World Cup è la versione “mondiale” del torneo, con 16 nazionali che si sfidano in un mix tra calcio a 7 e intrattenimento puro. L’edizione 2025, svoltasi in Italia, ha portato migliaia di persone negli stadi:

“C’erano 40.000 persone alla finale Brasile-Colombia,”

ha ricordato Piqué, evidenziando quanto sia cresciuto l’interesse nel nostro Paese.

Nella finale Kings League internazionale, i brasiliani hanno avuto la meglio sui colombiani in un match spettacolare, trasmesso in streaming e seguito da appassionati di tutto il mondo.

5. Dove vedere Kings League e come seguire la classifica

Molti fan si domandano “kings league dove vederla?” o “dove vedere kings league?”. Le partite si possono seguire:

In streaming su piattaforme come Twitch e YouTube , sia sui canali ufficiali della Kings League sia su quelli dei presidenti delle squadre.

su piattaforme come e , sia sui canali ufficiali della Kings League sia su quelli dei presidenti delle squadre. Talvolta in TV o su servizi di pay-per-view, soprattutto per le gare più importanti o per la finale Kings League.

La Kings League classifica viene aggiornata di giornata in giornata sui social e sui siti ufficiali, dove è possibile consultare i punteggi, le statistiche dei marcatori e i risultati dei vari incontri.

6. Perché la Kings League Italia piace (e divide)

Spettacolo e ritmo incalzante I match durano 40 minuti reali, con pochi tempi morti e tante situazioni impreviste (gol doppi, calci di rigore presidenziali, ecc.). Coinvolgimento di ex campioni e influencer Presidenti e giocatori celebri si alternano in campo e fuori, rendendo il format attraente per un pubblico giovane e social. Trasparenza e immediatezza Microfoni e telecamere spesso mostrano i dietro le quinte, con reazioni e strategie dei presidenti in tempo reale. Piqué ha sottolineato: “Il pubblico può vedere tutto, come reagiscono i presidenti, quando la squadra fa gol o un fallo, o quando i giocatori parlano tra loro.” Critiche dal calcio tradizionale Alcuni tifosi “classici” vedono la Kings League come uno show più che un vero torneo sportivo. Gerard Piqué risponde definendola un progetto “complementare”, non un rivale del calcio a 11.

7. Conclusioni

La Kings League sta rivoluzionando il modo di vivere il calcio, fondendo regole innovative, spettacolo e un’interazione diretta con il pubblico. La versione italiana, partita a fine gennaio 2025, sta già riscuotendo grande interesse, con presidenti come Fedez e i team come gli Stallions Kings League (o Kings League Stallions) pronti a contendersi la vittoria.

Che tu voglia conoscere quando inizia la Kings League Italia, scoprire “cos’è la kings league” o consultare la kings league classifica in tempo reale, ora hai tutte le informazioni necessarie. Se sei alla ricerca di un calcio più rapido, divertente e “social”, la Kings League potrebbe essere la risposta perfetta ai tuoi gusti. E, come dice Piqué,